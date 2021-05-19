В Беларуси и России отмечен резкий рост числа несовершеннолетней молодежи, желающей подзаработать

Эксперты в сфере трудоустройства утверждают, что за последний год значительно выросло число несовершеннолетних, желающих работать.

Подростки сейчас готовы работать не только ради денег - они ищут свое предназначение в жизни. Сергей Мальгавко/ТАСС

Ресурс hh.ru, например, отмечал с началом пандемии трехкратный рост числа подростковых резюме. Но только ли в финансах дело? "СОЮЗ" обсудил со специалистами, родителями и самими подростками новые тенденции на рынке труда для самых молодых.

Подростков, начавших подрабатывать, больше, чем может показать статистика, ведь многие находят работу частным образом. Когда дистанционка в школах заставила чаще обращаться к репетиторам, в соцсетях резко выросло количество объявлений типа: "Сын-отличник за небольшую плату подтянет вашего по алгебре". Так настал звездный час "ботаников". Другие подменяют курьеров для знакомых их родителей. А еще выгуливают собак, ухаживают за кошками (появилось даже словечко "котоситтер"). Пекут торты. Вяжут игрушки. Делают чат-боты и логотипы. Словом, находят огромное количество способов подзаработать, делая то, в чем они хороши и чем по жизни увлечены.

Многие не прочь найти официальную работу, но опасаются связанных с этим проблем. "Дочь устроилась продавцом только в 18 лет, до того никто не хотел связываться из-за материальной ответственности". "У меня же нет опыта, отсюда недоверие работодателей. Развожу документы для партнеров моего папы". "Официально будет трудно совмещать работу и музыкальную школу. Помогаю соседской девочке с сольфеджио"...

Высшее, не нужное?

HR-эксперт Елена Уварова, управляющий партнер компании HrBiz, называет две значимые тенденции на рынке труда для подростков. Одна из них, действительно, рост числа молодежи до 17 лет, желающей работать в свободное от учебы время. Уварова не считает, что единственная причина этого желания - материальная.

- Родителям нынешних подростков, рожденным в 60-80-е годы, зачастую кажется, что только с оконченным высшим образованием можно найти работу. Однако сегодня диплом вовсе не гарантирует трудоустройства. Более того, люди стали искать не только стабильную работу, но еще и дело по душе. Стал модным поиск предназначения. Поэтому не столь важно "оконченное высшее", сколько конкретные навыки и способность адаптироваться к изменяющимся условиям реальности.

Второй тенденцией эксперты называют уход молодежи в онлайн, в том числе в поиске заработка. Интернет ведь дал и детям возможность работать не выходя из дома. Теперь не обязательно стоять на перекрестке, раздавая рекламные листовки, - можно эти листовки верстать, сидя за компьютером.

Видимая легкость заработка в Сети рождает у подростков завышенные неадекватные ожидания

- Соцсети дали массу новых профессий, например блогер, СММ-специалист, программист, копирайтер, - рассказывает Уварова. - Появилась возможность успешно реализовать себя, даже если живешь в экономически не самых благоприятных регионах. Клиентов в онлайн-сфере можно найти из любого уголка мира.

Правда, не все безоблачно: видимая легкость заработка в Сети рождает в подростках завышенные ожидания и искажает их картину мира. Подростки видят, как в интернете буквально из ничего рождаются юные звезды с их сказочными доходами.

- Они могут зарабатывать миллионы, не будучи экспертами ни в какой сфере, - говорит Елена Уварова. - Играть в компьютерные игры, делать обзоры косметики, поражать экстравагантным поведением. Обольщаясь этой красивой картинкой в Сети, подростки перестают мечтать о более сложных профессиях.

Огласите весь список

Несмотря на все возможности, которые дают соцсети, привычные сайты вакансий остаются одним из главных способов поиска работы. Сегодня на крупнейшем из них, hh.ru, только для Москвы размещено около 130 объявлений для подростков. Пожалуй, самая симпатичная из "юных" вакансий, какую нам удалось найти, звучит так: "Требуется перестановщик электросамокатов! Что ты будешь делать: гулять по городу, кататься на наших самокатах, поправлять упавшие самокаты. Гибкий график, оклад от 90 рублей в час. Доступно соискателям от 14 лет".

Но, по статистике, топ распространенных вакансий для юных выглядит не так задорно. Карьерный консультант Юлия Красноперова назвала пять самых частых запросов. Это курьер, промоутер, раздающий листовки, менеджер интернет-магазина, контент-менеджер, продавец-консультант. Красноперова советует, кроме сайтов вакансий, подключать к поиску центры занятости, сайты интересующих компаний. "Можно и обходить кафе, магазины, мастерские вокруг вашего дома, справляться о наличии работы, заполнять анкеты, оставлять контакты", - говорит она. А иногда работа находит вас там, куда вы обратились... как клиент!

- Племянница, ей 16, интересуется биологией, - рассказывает доктор Татьяна из Нижнего Новгорода. - В апреле она водила в ветклинику своих животных, помогала потом и чужим. Врач предложил официально поработать помощницей. Ей нравится...

То, что папа подписал

Не все представляют себе юридические особенности трудоустройства детей. Работать подросток в России может с 14 лет, причем до 15 требуется письменное согласие одного из родителей и органов опеки.

- Трудовой договор за подростка до 14 лет подписывает родитель, - рассказывает руководитель юридической компании "Верикон", общественный помощник Уполномоченного по правам ребенка по Республике Татарстан Наталья Веретенникова. - С 14 лет подростков разрешено привлекать только к легкому труду, не нарушающему процесса обучения.

В Беларуси существует 11 направлений, по которым подростки могут работать на законных основаниях

Несовершеннолетним нельзя устанавливать испытательный срок, нельзя отправлять в командировки, привлекать к работе в ночное время. - Рабочая смена детей 14-15 лет не может быть больше 4 часов, 15-16 лет - не более 5 часов, 16-18 лет - не более 7 часов, - уточняет Наталья.

Подросткам нельзя заменять отпуск компенсацией, их не разрешается из отпуска отзывать. Время ухода в отпуск они выбирают сами.

- Часто задают вопрос: "Столько сложностей, зачем тогда вообще нанимать подростков?" Их берут на простую работу, куда взрослый не пошел бы из-за низкой оплаты. Так что здесь только экономическая выгода, - считает Веретенникова.

Зарплата подростков - тут все как у взрослых - зависит от сферы деятельности и региона. Заработок подростка не должен быть меньше МРОТ, он облагается подоходным налогом.

Что касается зарплаты подростков, то тут все как у взрослых - зависит от сферы деятельности и региона. Фото: Олеся Курпяева

А как в Беларуси

Временные вакансии для подростков появляются в основном в учреждениях общего среднего, профессионально-технического, среднего специального образования, дополнительного образования детей и молодежи, а также в районных "Зеленстроях" и зоопарке. Этому есть объяснение: в Беларуси существуют ограничения по видам трудовой деятельности 14-16-летних. Таких направлений 11 - подростки могут выполнять, к примеру, сельхозработы: помогать по хозяйству в деревнях и частных домах в городах, работать в лесном хозяйстве и по озеленению городских территорий, оказывать услуги по уборке территорий, квартир, сортировке, доставке почтовых отправлений, выполнять задания с использованием компьютера.

Информация о трудоустройстве на каникулах есть в широком доступе. Так, минский Центр дополнительного образования детей и молодежи "АРТ" в каждый из летних месяцев намерен организовать временные места для 20 молодых людей 14-18 лет, проживающих и обучающихся в Первомайском районе города. Им предлагается труд в ремонтно-озеленительной бригаде. А в Центре технического и художественного творчества детей и молодежи Фрунзенского района "Зорка" проект "Трудовое лето" уже стартовал. Учащимся предложили стать членами бригад вторичной занятости, специализация которых - зеленое строительство, создание сувенирной продукции из льноволокна и выполнение работ на компьютере.

Размер заработной платы зависит от отработанного времени. В прошлом году за один летний месяц несовершеннолетние, работавшие в столице, получали в среднем около 200 белорусских рублей (около 5900 российских). В соответствии с законодательством дневная продолжительность рабочего времени молодежи при пятидневной рабочей неделе в период летних каникул не должна превышать 4 часа 36 минут для подростков от 14 до 16 лет и 7 часов - для подростков от 16 до 18 лет.

Для трудоустройства молодежи необходимы направление на работу отдела обслуживания граждан управления занятости населения, паспорт или иной документ, удостоверяющий личность, справка, подтверждающая обучение в учреждении образования, медсправка, письменное согласие одного из родителей (для лиц в возрасте от 14 до 16 лет), трудовая книжка (при ее наличии) и собственно заявление о приеме на работу.

Практикуется также временное трудоустройство подростков и молодежи на вакансии, заявленные нанимателями. В Минске государственная служба занятости ежемесячно формирует перечень свободных рабочих мест, ознакомиться с которым можно на ее сайте. К сожалению, спектр предложений не очень-то и велик - не все наниматели готовы обучать подростков за свой счет, чтобы через 1-2 месяца расстаться с ними в связи с началом учебного года, а также нести за них ответственность. Хлопотно! Хотя есть и приятные исключения. Скажем, в мае в Минске несовершеннолетние могли поработать санитарами и поддерживать порядок в помещениях поликлиники или примерить на себя роль продавца в гастрономе. Предлагавшаяся зарплата в обоих случаях - 400 белорусских рублей (около 11 800 российских). Перечень вакансий на первый летний месяц пока не обнародован.