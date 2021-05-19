На портале госуслуг стали доступны выписки ЕГРН

Пользователи портала госуслуг теперь могу получить выписки из Единого государственного реестра недвижимости (ЕГРН). Такой электронный сервис Минцифры запустило совместно с с Росреестром.

Получить можно выписки об объекте недвижимости, о зарегистрированных правах на него, о переходе прав на объект недвижимости. Это самые востребованные виды выписок, пояснили в Минцифры. До конца года пользователям станут доступны все виды выписок из ЕГРН, сказал замглавы Минцифры Дмитрий Огуряев.

Выписки поступают прямо в личный кабинет пользователя в виде электронного документа, заверенного усиленной квалифицированной подписью органа регистрации прав. Такой документ равноценен по сравнению с традиционной бумажной версией, заверенной должностным лицом Росреестра и печатью органа.

За получение выписок надо будет заплатить по установленным Росреестром тарифам. Так, получение выписки об объекте недвижимости для физлица обойдется в 350 рублей, для юрлица - в 700 рублей. Выписка о характеристиках и правах на объект будет стоить 290 и 820 рублей соответственно, а выписка о переходе прав - 290 и 580 рублей.

Новый сервис - часть программы цифровой трансформации Росреестра, сказала замглавы ведомства Елена Мартынова. В планах - перевести на портал госуслуг все массовые услуги Росреестра к концу 2022 года.