Названа опасная привычка при работе в офисе

Специалисты считают, что длительное пребывание на работе в любимой многими позе может оказать негативное воздействие на здоровье. Как отмечает заслуженный врач России, вертеброневролог, мануальный терапевт Андрей Кабычкин, речь идет о привычке закидывать ногу на ногу.

Эксперт пояснил радио Sputnik, что недолгое пребывание в такой позе в удобном кресле не нанесет вреда. Но в рабочем кресле или на стуле из-за нее возникают определенные риски. Это, в частности, перекос таза, вызывающий перенапряжение некоторых мышц. "Длительное сидение в такой позе вызывает болезненное ощущение при вставании со стула, так называемые стартовые боли", - отмечает эксперт.

Андрей Кабычкин также рассказал об опасности развития варикозной болезни у тех, кто постоянно сидит, закинув ногу на ногу, во время работы. Эксперт пояснил, что в подколенной ямке вены и артерии располагаются близко к поверхности кожи, а из-за излюбленной многими позы может происходить застой венозного кровообращения.

Специалист рекомендует во время работы использовать так называемое "правило 90". "Коленный сустав должен опускаться в сторону пола под углом в 90 градусов. Стопа должна стоять относительно пола тоже под углом 90 градусов", - говорит эксперт. Также рекомендуется не забывать о 15-минутных перерывах и разминке после двухчасовой работы за столом.