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19.05.2021 17:18
Рубрика: Экономика

Немецкие представительства начнут прием документов на Шенгенские визы

Текст: Василий Кошкин

Немецкие представительства в России с 1 июня начнут принимать заявления на выдачу Шенгенских виз. Об этом сообщает посольство Германии в Москве.

Фото: Кирилл Кухмарь / ТАСС
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"Выдача данных виз не подразумевает возможность незамедлительного въезда в Германию с учетом по-прежнему действующих ограничений на въезд. Как и прежде, въезд разрешен только тем лицам, которые принадлежат к одной из категорий, в отношении которых действуют исключения", - говорится в сообщении.

Подать заявление смогут те, кто ранее оформлял визу со сроком действия не менее двух лет, предыдущая виза должна быть выдана одним из германских представительств, а срок действия документа заканчивался не ранее 1 апреля 2020 года. еще одно условие - целью поездки должен быть указан не туризм.

Экономика Туризм В мире Европа Германия

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