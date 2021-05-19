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19.05.2021 13:05
Рубрика: Экономика

Неопытным инвесторам перестанут продавать сложные финпродукты

Текст: Татьяна Замахина
Госдума приняла закон о защите начинающих инвесторов. Центробанк России, согласно инициативе, получит право ограничивать для новичков заключение сложных финансовых договоров. А если финансисты не предупредят о рисках, то можно будет вернуть средства.
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

Ранее президент РФ Владимир Путин потребовал защитить интересы граждан, вкладывающих в ценные бумаги, - с той целью, чтобы они не стали новыми "обманутыми дольщиками". Это, по его словам, особенно актуально в связи с уменьшением популярности депозитов: из-за снижения ставок по ним граждане чаще стали отдавать предпочтение более доходным и одновременно рисковым финансовым инструментам.

Фото: iStock
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Авторами инициативы о защите новичков выступили ряд депутатов и сенаторов. Один из авторов, глава комитета Госдумы по финрынку Анатолий Аксаков объяснил, что некоторые профучастники финансовых рынков стали продавать неопытным инвесторам сложные продукты с неизвестным экономическим итогом. "Грубо говоря, их просто впаривают", - сказал депутат. В результате граждане рискуют потерять свои сбережения из-за непонимания сути продукта.

Между тем объем находящихся в опасности средств велик: Банк России ранее оценил в 600 миллиардов рублей вложения россиян в несущие риски инвестиционные продукты со сложной структурой и ценообразованием.

Согласно законопроекту, профучастники (банки и т.п.) будут информировать потенциальных инвесторов о рисках, которые несет тот или иной продукт. Требования к объему и содержанию информации, предоставляемой физлицу при заключении договора с ним, установит Банк России. А если финансисты должным образом не предупредят о возможных потерях, то документ предусматривает процедуру возврата средств в полном объеме.

Документ четко прописывает, какие продукты будут доступны для неквалифицированных инвесторов на фондовом рынке. А чтобы получить возможность вкладываться в другие, более сложные инструменты, нужно будет пройти обязательное тестирование.

Неквалифицированный инвестор сможет без тестирования приобрести наиболее простые и наименее рискованные инструменты. Это:

- акции, включенные в котировальные списки,

- государственные ценные бумаги РФ (ОФЗ),

- ипотечные облигации и облигации российских эмитентов с определенным уровнем кредитного рейтинга,

- инвестиционные паи биржевых, открытых и интервальных паевых фондов,

- иностранные ценные бумаги, отвечающие определенным критериям (при условии раскрытия информации).

Сложные структурные продукты неквалифицированный инвестор не сможет купить вплоть до 1 апреля 2022 года. Например, им нельзя будет приобретать облигации иностранных эмитентов, по которым не определен срок их погашения.

Экономика Финансы Инвестиции Власть Право Финансовое право Госфонды и контрольные органы Центральный банк Законодательная власть Госдума Законопроекты и комментарии

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