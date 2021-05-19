Нотариусы смогут регистрировать сделки с недвижимостью в режиме онлайн

Руководители Росреестра и Федеральной нотариальной палаты подписали "дорожную карту" по развитию информационного взаимодействия. Зарегистрировать сделки с недвижимостью через нотариуса можно будет за несколько минут. То есть практически в режиме онлайн. А к обработке информации в Росреестре подключится искусственный интеллект.

"Сейчас Росреестр оказывает 79 процентов всех услуг в электронном виде, - сообщил руководитель Росреестра Олег Скуфинский. - Совместно с профсообществом мы работаем над повышением качества и скорости сервисов. За 2020 год в электронном виде нотариусами было направлено на государственную регистрацию более 2,4 миллиона пакетов заявлений и 7 миллионов запросов о предоставлении сведений ЕГРН. Реализация мероприятий "дорожной карты" технически и технологически позволит к концу 2022 года осуществлять государственную регистрацию права по поданным нотариусами пакетам документов в течение нескольких минут".

Напомним, что Федеральная нотариальная палата и Росреестр еще в феврале подписали соглашение о сотрудничестве. Разработка и утверждение дорожной карты - еще один шаг в этом направлении. Реализация плана работ по автоматизации обработки документов, поступающих в Росреестр от нотариусов, позволит максимально сократить срок регистрации прав по нотариально удостоверенным сделкам или свидетельствам о праве на наследство. Причем для граждан электронная регистрация сделки через нотариуса бесплатна.

Как отметил президент Федеральной нотариальной палаты Константин Корсик, "нотариат гарантирует достоверность сведений, направляемых в государственные реестры, и это позволяет оптимизировать наше взаимодействие, ускорить процедуры регистрации. Работая в режиме "одного окна", мы предоставляем гражданам удобное комплексное обслуживание в рамках одного нотариального действия. Сейчас взаимодействие с Росреестром вышло на качественно новый уровень, в том числе в рамках внедрения новых технологий и цифровых решений".

В будущем автоматизация процессов обработки будет происходить в том числе с использованием технологий искусственного интеллекта, применяемых Росреестром.

Чтобы ускорить процедуры регистрации прав по нотариально удостоверенным документам, Росреестр и Федеральная нотариальная палата намерены подготовить соответствующие предложения для совершенствования нормативной базы.