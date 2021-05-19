Новак не видит рисков для нефтехимических проектов в случае новых санкций

Правительство не видит рисков для нефтехимических проектов в случае введения новых санкций против этой отрасли, заявил вице-премьер Александр Новак в кулуарах коллегии Ростехнадзора.

"Нет, но мы считаем, что те планы, которые мы озвучили в ходе принятия программы и налогового законодательства, будут реализованы. Для этого делали стимулирующие меры, которые принимались правительством", - сказал он журналистам.

Ранее Новак оценил инвестиции в российский нефтегазохимический сектор в ближайшие 10-15 лет в 40-70 млрд долларов или 2,6-4,6 трлн рублей. По словам вице-премьера, вложения позволят создать в отрасли около десяти тысяч новых рабочих мест.