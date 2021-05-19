Онколог назвал ранние неочевидные симптомы рака

Ранняя симптоматика, которой не всегда уделяют должное внимание, порой свидетельствует о серьезных проблемах со здоровьем.

Некоторые из таких неочевидных признаков врач-онколог Григорий Кобяков перечислил в программе "О самом главном" на канале "Россия 1".

На возможные проблемы с желудочно-кишечным трактом может указывать налет на языке. Эксперт рекомендует при наличие тревожных симптомов проконсультироваться у гастроэнтеролога или онколога и пройти гастродуоденоскопию, чтобы вовремя обнаружить или избежать серьезных заболеваний.

Частая диарея или запоры, которые не вызваны употреблением некачественных продуктов, могут оказаться признаком онкологических заболеваний кишечника. А, например, белый стул отмечается не только при гепатите или желчекаменной болезни, но и при развитии опухоли. К тому же у пациентов с гепатитом С повышается риск возникновения рака печени.

Со снижением аппетита и резким похудением могут быть связаны онкозаболевания желудочно-кишечного тракта, легкого и молочной железы.

В случае изменение размеров или при кровоточивости родинок тоже требуется визит к специалисту из-за риска развития меланомы. А для профилактики рекомендуется меньше находится под солнцем и не увлекаться загаром.

Затрудненное мочеиспускание у мужчин - еще один тревожный признак, который может указывать на аденому и рак простаты. Григорий Кобяков советует сдать анализ на простатоспецифический антиген и пройти специальное ультразвуковое обследование. По вопросам, связанным со здоровьем, необходимо обратиться за консультацией к врачу.