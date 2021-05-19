Союзные депутаты и сбережение природы

На заседании Комиссии Парламентского Собрания по вопросам экологии, природопользования и ликвидации последствий аварий, прошедшем 18 мая, была предметно обсуждена экологическая проблематика. В работе комиссии приняли участие союзные парламентарии, представители Постоянного Комитета Союзного государства, министерств и ведомств Беларуси и России.

Заместитель министра природных ресурсов и экологии России Сергей Аноприенко отметил, что ведомства двух стран тесно взаимодействуют. Регулярно проводятся совместные заседания коллегий, ведется разработка программ и концепций программ Союзного государства.

"В 2021 году мы планируем провести заседание совместной российско-белорусской комиссии по охране и рациональному использованию трансграничных водных объектов. У нас также налажено взаимодействие по вопросам обращения с отходами, достигнуты договоренности по подготовке предложений в сфере развития экологического туризма", - сказал Сергей Аноприенко.

Одной из актуальных задач для России и Беларуси, по мнению заместителя министра, является создание системы зеленого финансирования (финансовая поддержка экономической деятельности, направленной на улучшение состояния окружающей среды, смягчение последствий климатических изменений и более эффективное использование природных ресурсов. - Прим. ред.).

Зеленая экономика - не дань моде, а насущный мировой тренд последних 20 лет, констатировала заместитель министра экономики Беларуси Татьяна Бранцевич. Министерство, отметила она, "оказывает содействие постепенному переходу к зеленой экономике посредством разработки, утверждения и реализации стратегических документов". В республике внедряются принципы экономики замкнутого цикла, направленные не на управление утилизацией отходов, а на предотвращение их образования с помощью внедрения экологического дизайна, повышения эффективности производства, формирования культуры ответственного потребления.

Начальник главного управления экологической политики, международного сотрудничества и науки минприроды Беларуси Татьяна Конончук добавила, что в республике разрабатываются национальный план действий в области адаптации к изменению климата до 2030 года и стратегия долгосрочного развития Беларуси с упором на низкий уровень выброса парниковых газов на период до 2050 года.

Ключевая цель в сфере охраны природы - переход к шестому технологическому укладу

"Обеспечение перехода к шестому технологическому укладу, в котором зеленые технологии являются приоритетными, должно стать ключевой целью совместной деятельности Беларуси и России. Целесообразно осуществление совместной работы по поиску альтернативных источников энергии, реализации принципов зеленой экономики в рамках совместных проектов, более интенсивное развитие кооперационных связей между предприятиями, работа по внедрению в промышленность принципов индустрии 4.0, совместное обучение и переобучение кадров, дальнейшее расширение приграничного и межрегионального экономического сотрудничества, объединение потенциала для развития сферы IT и, конечно же, развитие агротуризма на трансграничных и особо охраняемых территориях. Такая практика содействовала бы тесной интеграции наших стран", - подчеркнула она.