Песков назвал темы предстоящей встречи Путина и Байдена

Главное, о чем будут говорить на саммите президенты России и США, - это вопросы стратегической стабильности и двусторонние отношения. Об этом заявил, отвечая на вопросы журналистов, пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

На вопрос, сможет ли Владимир Путин забыть об обвинениях, которые Джо Байден сделал в его адрес в одном из интервью, или попросит объяснений, Песков заметил, что этот инцидент - не главное. "Все-таки речь, конечно, идет о стратегической стабильности. Это волнует весь мир. Касается всего мира. И наших двусторонних отношений. Вот это вот главные темы на повестке", - уточнил он.

Песков также сообщил, что у него по-прежнему нет информации о дате и месте встречи лидеров двух стран.