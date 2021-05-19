ПФР напомнил о необходимости перейти на карту "Мир" для получения пенсий

После 1 июля нынешнего года пенсии и иные социальные выплаты будут зачисляться только на карты национальной платежной системы "Мир".

"Срок обязательного зачисления пенсий и иных социальных выплат на карты национальной платежной системы "Мир" был продлен Банком России до 1 июля 2021 года. Ранее срок продлевался дважды, в последний раз - до 1 января 2021 года", - напоминает отделение Пенсионного фонда России по Москве и Московской области. Таким образом, если пенсии приходили на карты ​ других платежных систем (MasterCard, Visa), то необходимо получить карту "Мир".

После этого в Пенсионный фонд нужно передать реквизиты новой карты для зачисления пенсий и иных соцвыплат. Сделать это можно как в электронном виде через личный кабинет на сайте ПФР и портале госуслуг, так и лично, подав заявление в территориальном подразделении ПФР или​ МФЦ.

Тех, кто получают пенсию через почту или иные доставочные организации, ​ то есть без банковской карты, изменения не касаются. Пенсии будут доставляться по той же схеме, что и раньше.