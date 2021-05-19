ПФР напомнил о необходимости перейти на карту "Мир" для получения пенсий

После 1 июля нынешнего года пенсии и иные социальные выплаты будут зачисляться только на карты национальной платежной системы "Мир".
"Срок обязательного зачисления пенсий и иных социальных выплат на карты национальной платежной системы "Мир" был продлен Банком России до 1 июля 2021 года. Ранее срок продлевался дважды, в последний раз - до 1 января 2021 года", - напоминает отделение Пенсионного фонда России по Москве и Московской области. Таким образом, если пенсии приходили на карты других платежных систем (MasterCard, Visa), то необходимо получить карту "Мир".
После этого в Пенсионный фонд нужно передать реквизиты новой карты для зачисления пенсий и иных соцвыплат. Сделать это можно как в электронном виде через личный кабинет на сайте ПФР и портале госуслуг, так и лично, подав заявление в территориальном подразделении ПФР или МФЦ.
Тех, кто получают пенсию через почту или иные доставочные организации, то есть без банковской карты, изменения не касаются. Пенсии будут доставляться по той же схеме, что и раньше.