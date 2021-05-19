Новости

Аграриям пообещали оформлять господдержку "в один клик" 17:56
В ВОЗ высказались по поводу ограничений для непривитых от коронавируса 17:55
Андрей Шмаров уходит с поста главреда "Ведомостей" 17:46
Предвыборный съезд "Единой России" пройдет 19 июня 17:44
Задушивший стюардессу москвич получил 9 лет строго режима 17:43
Анна Попова: Привиты должны быть не менее 60% взрослого населения 17:33
Аналитик прокомментировал динамику курса биткоина 17:30
Немецкие представительства начнут прием документов на Шенгенские визы 17:18
Четыре ракеты выпущены по Израилю из Ливана 17:18
Экс-вице-губернатора Петербурга Марата Оганесяна осудили на 5,5 года 17:08
В Ростове директора компании осудили за хищение 430 млн у дольщиков 17:00
ВОЗ добавила индийский штамм COVID-19 в список наиболее опасных 16:52
Путин проведет заседание оргкомитета "Победа" 16:35
Росстат заявил о готовности перенести перепись населения на осень 16:27
Воскресший Lifan выпустил первый автомобиль 16:27
Ректор РХТУ Мажуга рассказал о запуске программы поддержки университетов "Приоритет-2030" 16:25
Социалист Николай Платошкин получил пять лет условно 16:22
Путин призвал правильно организовать работу Долины гейзеров на Камчатке 16:14
В Самаре побит температурный рекорд 66-летней давности 16:10
В Югре четыре человека пострадали на месторождении 16:04
Льготы по страховым взносам для резидентов ТОР могут продлить 16:04
В КЧР инспектора ГИБДД будут судить за получение взятки бараном 16:00
В Москве мошенники украли дистанционно 16 миллионов рублей 16:00
Хабенский и Бурунов сыграют в ремейке "Алисы" Кира Булычёва 16:00
"Желтый" уровень в Москве продлили до утра субботы 16:00
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Премьеры недели с 17 по 23 мая по ТВ и в Сети
Премьеры недели с 17 по 23 мая по ТВ и в Сети
Что происходит с музеем-усадьбой "Ясная Поляна" в год его 100-летия
Что происходит с музеем-усадьбой "Ясная Поляна" в год его 100-летия
Опрос "РГ": Много ли у вас в школе контрольных работ?
Опрос "РГ": Много ли у вас в школе контрольных работ?
19.05.2021 17:17
Рубрика: Культура

До первой звезды

Пятого октября российская актриса Юлия Пересильд отправится в космос
Текст: Татьяна Жигайлова (sh@rg.ru)
Союз. Беларусь-Россия - № 19(983)
Актриса Юлия Пересильд и режиссер Клим Шипенко отправятся на МКС, чтобы принять участие в съемках фильма о космосе "Вызов".
Первого июня Юлия Пересильд начнет подготовку к полету. Ее ждут испытания на центрифуге и вибростенде, парашютная подготовка... Фото: ЦПК / Роскосмос / ТАСС Первого июня Юлия Пересильд начнет подготовку к полету. Ее ждут испытания на центрифуге и вибростенде, парашютная подготовка... Фото: ЦПК / Роскосмос / ТАСС
Первого июня Юлия Пересильд начнет подготовку к полету. Ее ждут испытания на центрифуге и вибростенде, парашютная подготовка... Фото: ЦПК / Роскосмос / ТАСС

Как сообщили в "Роскосмосе", названа исполнительница главной роли в фильме "Вызов" Клима Шипенко (ему 37 лет, он снял "Салют-7", "Текст" и самый кассовый фильм "Холоп"), съемки которого пройдут частично в космосе. Ею стала Юлия Пересильд, звезда фильма "Пять невест", который снимался в Беларуси. Актриса обошла три тысячи претенденток на роль.

Фото: Art Pictures Studio
Начались съемки фильма о поэтессе Нике Турбиной

Заслуженной артистке РФ Юлии Пересильд 36 лет, она родилась 5 сентября 1984 года в Пскове. Отец писал иконы, а мама работала в детском саду.

Юлия с детства мечтала стать актрисой. В возрасте одиннадцати лет участвовала в конкурсе юных талантов "Утренняя звезда". После школы поступила на факультет русской филологии, но, проучившись всего год, отправилась в Москву в театральный вуз. Снималась в фильмах "Край", "Битва за Севастополь" , "Угрюм-река", "Зулейха открывает глаза", "Людмила Гурченко"... Дважды становилась лауреатом премии "Золотой орел".

Вместе с Пересильд и Шипенко к звездам отправится дублирующий экипаж. В его составе 33-летняя Алена Мордовина, она актриса Нового драматического театра, снималась в фильмах и сериалах "Жуки", "Дипломат", "Триггер", "Ищейка", "Звоните ДиКаприо!"... и других.

В качестве оператора отобран 40-летний Алексей Дудин, выпускник Московского автомеханического института. Его операторские работы в фильмах и сериалах "Обратная сторона луны", "Время первых", "Елки-5", "Движение вверх", "Т-34".

Фото: Антон Новодержкин / ТАСС
Александр Петров рассказал о съемках в фильме "Человек божий"

Еще в группе Галина Каирова. Ей 26 лет, она выпускница Краснокутского летного училища ГА им. И.Ф. Васина, окончила Государственный университет управления, пилот.

Первого июня участники проекта начнут специальную подготовку к полету. Их ждут испытания на центрифуге и вибростенде, тренировочные полеты на самолете в условиях невесомости и парашютная подготовка.

По сюжету, девушку-хирурга отправляют на МКС, чтобы она прооперировала космонавта.

"Вызов" - совместный проект госкорпорации "Роскосмос", Первого канала и студии Yellow, Black and White, которая основана рядом продюсеров, в том числе белорусами Алексеем Троцюком и Виталием Шляппо. Один из Бреста, второй из Витебска. Ими сняты "Кухня", "Холоп", "Текст"...

Старт экспедиции запланирован пятого октября 2021 года с космодрома Байконур на корабле "Союз МС-19".

Культура Кино и ТВ Наше кино

Главное сегодня

Путин призвал правильно организовать работу Долины гейзеров на Камчатке
Нарышкин назвал причины затягивания регистрации в ЕС "Спутника V"
ЦБ предложил снижать кредитный рейтинг граждан за просрочку от 500 рублей
Песков назвал темы предстоящей встречи Путина и Байдена
Умерла актриса Татьяна Проценко - Мальвина из "Приключений Буратино"
В Большом театре представили новую книгу о Надежде Павловой
Крымов по-своему поставил Моцарта в "Мастерской Фоменко"