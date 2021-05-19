Актриса Юлия Пересильд и режиссер Клим Шипенко отправятся на МКС, чтобы принять участие в съемках фильма о космосе "Вызов".

Первого июня Юлия Пересильд начнет подготовку к полету. Ее ждут испытания на центрифуге и вибростенде, парашютная подготовка... Фото: ЦПК / Роскосмос / ТАСС

Как сообщили в "Роскосмосе", названа исполнительница главной роли в фильме "Вызов" Клима Шипенко (ему 37 лет, он снял "Салют-7", "Текст" и самый кассовый фильм "Холоп"), съемки которого пройдут частично в космосе. Ею стала Юлия Пересильд, звезда фильма "Пять невест", который снимался в Беларуси. Актриса обошла три тысячи претенденток на роль.

Заслуженной артистке РФ Юлии Пересильд 36 лет, она родилась 5 сентября 1984 года в Пскове. Отец писал иконы, а мама работала в детском саду.

Юлия с детства мечтала стать актрисой. В возрасте одиннадцати лет участвовала в конкурсе юных талантов "Утренняя звезда". После школы поступила на факультет русской филологии, но, проучившись всего год, отправилась в Москву в театральный вуз. Снималась в фильмах "Край", "Битва за Севастополь" , "Угрюм-река", "Зулейха открывает глаза", "Людмила Гурченко"... Дважды становилась лауреатом премии "Золотой орел".

Вместе с Пересильд и Шипенко к звездам отправится дублирующий экипаж. В его составе 33-летняя Алена Мордовина, она актриса Нового драматического театра, снималась в фильмах и сериалах "Жуки", "Дипломат", "Триггер", "Ищейка", "Звоните ДиКаприо!"... и других.

В качестве оператора отобран 40-летний Алексей Дудин, выпускник Московского автомеханического института. Его операторские работы в фильмах и сериалах "Обратная сторона луны", "Время первых", "Елки-5", "Движение вверх", "Т-34".

Еще в группе Галина Каирова. Ей 26 лет, она выпускница Краснокутского летного училища ГА им. И.Ф. Васина, окончила Государственный университет управления, пилот.

Первого июня участники проекта начнут специальную подготовку к полету. Их ждут испытания на центрифуге и вибростенде, тренировочные полеты на самолете в условиях невесомости и парашютная подготовка.

По сюжету, девушку-хирурга отправляют на МКС, чтобы она прооперировала космонавта.

"Вызов" - совместный проект госкорпорации "Роскосмос", Первого канала и студии Yellow, Black and White, которая основана рядом продюсеров, в том числе белорусами Алексеем Троцюком и Виталием Шляппо. Один из Бреста, второй из Витебска. Ими сняты "Кухня", "Холоп", "Текст"...

Старт экспедиции запланирован пятого октября 2021 года с космодрома Байконур на корабле "Союз МС-19".