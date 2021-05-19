Минцифры Новосибирской области раскрыло масштабные планы развития цифровой экономики и инфраструктуры. Это коснется всех сфер деятельности, включая медицину, культуру и АПК. Для реализации проектов потребуются IT-кадры, и не просто программисты, а именно отраслевые IT-специалисты.

Несмотря на то что вузы массово готовят "айтишников", дефицит таких специалистов на рынке все еще велик. Фото: Татьяна Кравченко

Одним из ключевых направлений национальной программы "Цифровая экономика РФ" является подготовка высококвалифицированных IT-кадров. По информации министерства образования Новосибирской области, в этом году в новосибирских вузах число бюджетных мест для обучения по программам высшего образования по IT-направлениям составит 4320, включая бакалавриат, специалитет и магистратуру.

По оценке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации, дополнительная потребность в IT-специалистах к 2024 году в стране вырастет вдвое. Ожидается, что в рамках регионального проекта "Кадры для цифровой экономики" количество бюджетных мест в вузах по математическим и IT-специальностям достигнет 120 тысяч мест в год, что позволит большему количеству молодых людей приобрести востребованную специальность.

"Вопрос подготовки высококвалифицированных специалистов для экономики региона - один из ключевых для Новосибирской области. Сейчас активно развивается IT-отрасль - и ее растущие потребности в современных кадрах нужно закрывать максимально быстро", - считает глава региона Андрей Травников.

Как сообщил министр цифрового развития и связи Новосибирской области Анатолий Дюбанов, ведомство анализирует ситуацию на рынке труда по обеспеченности и востребованности ИТ-специалистами. По оценке экспертов, за 2020 год в Новосибирской области количество вакансий в ИТ-отрасли выросло более чем на 17 процентов и продолжает расти. Несмотря на высокие зарплаты (на 66 процентов выше средней по региону), дефицит кадров в отрасли сохраняется.

Актуальным остается вопрос подготовки профессионалов в области информационной безопасности и отраслевых IT-специалистов

В целом, новосибирские вузы закрывают потребности региона в специалистах, но новосибирские выпускники востребованы крупными компаниями, которые находятся в Москве, Санкт-Петербурге. Более высокая зарплата, лучшие условия труда играют не последнюю роль в выборе места работы молодых людей и переезда в столичные города.

В последнее время особенно актуальным становится вопрос подготовки профессионалов в области информационной безопасности и отраслевых IT-специалистов.

"Задача, которая сейчас обсуждается на уровне министерства науки и высшего образования, - не просто готовить айтишников, но специалистов, которые бы обладали определенными навыками работы в различных отраслях экономики. В гуманитарных и сельскохозяйственных вузах у обучающихся также должны формироваться цифровые навыки", - прокомментировал министр.

Генеральный директор 2ГИС Вера Гармаш считает, что IT-отрасль охватывает 60 профессий будущего. Задача цифровой трансформации стоит перед органами власти, органами муниципалитетов, соответственно такие специалисты нужны в госуправлении, а также на крупных производствах, в научных центрах, предприятиях малого и среднего бизнеса.

В регионе уже ведется большая работа по подключению учреждений культуры к интернету. Свыше 250 объектов культуры в районах Новосибирской области получат доступ до конца года. Большой пласт работы ведется минцифрой по линии здравоохранения. В частности, особое внимание уделяется развитию телемедицинских технологий, которое проводится в рамках нацпроекта "Здравоохранение". Уделяется внимание и взаимодействию с бизнесом - для этого разрабатывается целевая модель цифрового контроля. "На федеральном уровне видят нашу потребность в специалистах, поэтому в технических вузах ожидаем увеличения количества приема абитуриентов и расширения этого направления", - подчеркивает глава регионального ведомства.

Опорными вузами для подготовки кадров по "цифровым" направлениям в Новосибирской области являются пять крупнейших университетов. В их числе крупнейший в Сибири по подготовке IT-специалистов Новосибирский государственный технический университет. Вуз на протяжении многих лет сотрудничает с ведущими компаниями данной отрасли в регионе и за его пределами. Поэтому многие присматриваются друг к другу еще во время учебы.

Весной этого года в Новосибирске после Москвы и Казани открылся первый за Уралом кампус "Школы 21". Он запущен на базе офиса 2ГИС и сможет выпускать до 500 разработчиков ежегодно. Как утверждает Анатолий Дюбанов, область и близлежащие регионы смогут трудоустроить такое количество специалистов в информационных технологиях. Как рассказала директор "Школы 21" Светлана Инфимовская, инновационный образовательный проект "Сбера" дает возможность кандидатам от 18 лет бесплатно получить востребованное образование и практические знания в сфере ИТ, а компаниям - восполнять нехватку специалистов. О востребованности такого рода проекта говорит тот факт, что в день открытия школы полторы тысячи ребят из сибирских регионов подали заявки на участие в ней.