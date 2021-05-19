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19.05.2021 17:44
Рубрика: Власть

Предвыборный съезд "Единой России" пройдет 19 июня

Текст: Галина Мисливская

Партия "Единая Россия" проведет свой предвыборный съезд 19 июня в Москве. Такое решение принял в среду президиум ее генсовета. Из-за коронавирусных ограничений количество участников будет сокращено, но норма представительства регионов сохранится.

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"Это важнейшее партийное мероприятие в преддверии стартующих сентябрьских выборов. Все ключевые и стратегические решения по избирательной кампании, по утверждению списков наших кандидатов, программы партии, с которой мы пойдем на выборы, за основу будут приниматься именно там, - заявил секретарь генсовета партии Андрей Турчак. - Предлагается провести съезд 19 июня текущего года в Москве".

По его словам, из регионов приедут 763 делегата. Кроме того, на съезд пригласят сенаторов, депутатов Госдумы, членов правительства, представителей администрации президента, губернаторов, секретарей региональных отделений партии.

"В связи с пандемией будут ведены определенные ограничения. Число участников будет существенно меньше, чем обычно - около полутора тысяч человек вместо двух с половиной тысяч в предыдущие годы", - проинформировал Турчак. "При этом норму представительства регионов мы предлагаем оставить прежней - по одному человеку на пять тысяч членов партии", - добавил он.

К съезду будет подготовлен проект программы, с которой "Единая Россия" пойдет на выборы в Госдуму восьмого созыва, в ее основу ляжет Послание президента Федеральному Собранию. "Работа над программой уже ведется - мы детально прорабатываем ее разделы, собираем предложения граждан, общественных объединений и отраслевых организаций", - сказал Андрей Турчак.

Помимо программы партии, съезд утвердит федеральный список кандидатов в депутаты нижней палаты, а также кандидатов по одномандатным округам - победителей предварительного голосования, которое пройдет с 24 по 30 мая.

Власть Работа власти Партии "Единая Россия" Единый день голосования-2021

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