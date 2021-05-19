Приставы сообщили о семи миллионах невыездных россиян

К первому апреля 2021 число россиян, которые не смогут выехать за границу из-за накопленных долгов, составило семь миллионов человек, сообщают "Известия" со ссылкой на данные Федеральной службы судебных приставов (ФССП). В Национальной ассоциации профессиональных коллекторских агентств (НАПКА) подтвердили эту информацию.

В первом квартале этого года приставы взыскали с этой категории граждан 9,2 млрд рублей, из которых 283 млн - алименты. Всего из-за неуплаченных алиментов стали невыездными 7,8 тысяч россиян, а рассчитаться по таким долгам смогли лишь 2,7 тысячи.

По данным НАПКА число невыездных должников постоянно растет. Так, в апреле прошлого года их было 6,5 млн человек, а годом ранее - 6,1 млн.

Большинство задолжавших граждан - клиенты банков, при этом у 95% из них одновременно открыты кредит и займ в микрофинансовых организациях (МФО), остальные 5% - клиенты только МФО. Невыездными становятся должники, чей долг превышает 30 тысяч рублей, а просрочка по нему - более 90 дней.