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19.05.2021 12:34
Рубрика: Власть

Путин и Си Цзиньпин дали старт строительству новых блоков АЭС в Китае

Лидеры России и Китая приняли участие в торжественной церемонии - телемосте по случаю начала строительства новых энергоблоков двух атомных электростанций в Китае.

Три года назад в присутствии Владимира Путина и Си Цзиньпина были подписаны протоколы о совместном сооружении четырех энергоблоков - седьмого и восьмого Тяньваньской АЭС и серийном сооружении третьего и четвертого блоков АЭС "Сюйдапу".

Фото: Алексей Дружинин/ РИА Новости
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Тяньваньская АЭС - крупнейший объект российско-китайского экономического сотрудничества в атомной энергетике. Пуск первых двух энергоблоков был в 2007 году, третьего - в конце 2017 года, четвертого - в декабре 2020 года. АЭС "Сюйдапу" находится на северо-востоке Китая.

"Впервые удалось договориться о реализации таких крупных проектов сразу на двух площадках", - заявил вице-премьер РФ Александр Новак. "Для отечественной энергетики и промышленности партнерство с Китаем - стратегический приоритет и церемония это ответственный рубеж в этом взаимодействии", - подчеркнул он. Всего в России и за рубежом "Росатом" сооружает 27 энергоблоков АЭС, рассказал глава компании Алексей Лихачев на фоне блока реактора, который как раз делается для китайской станции.

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