Путин объявил о выходе отношений России и Китая на самый высокий уровень

Взаимодействие в сфере "мирного атома" - важная составляющая российско-китайского стратегического партнерства, заявил президент России на церемонии по случаю запуска строительства новых энергоблоков на китайских АЭС. Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин по телемосту дали старт работам по заливке бетона в основание энергоблоков Тяньваньской АЭС и АЭС "Сюйдапу".

"Российские и китайские специалисты реализуют действительно знаковый, флагманский совместный проект. Возводятся мощные, современные, отвечающие всем требованиям безопасности и самым высоким экологическим стандартам ядерные реакторы российского дизайна", - подчеркнул президент РФ. Планируется, что они войдут в строй в 2026-2028 годах, и тем самым будет внесен вклад в поддержание энергетической безопасности КНР, китайские потребители будут обеспечены дополнительными объемами недорогой и "чистой" электроэнергии, отметил он.

Тяньваньская АЭС была построена при участии России и успешно эксплуатируется с 2007 года. Путин уверен, что так же бесперебойно и эффективно будут функционировать и российские реакторы на АЭС "Сюйдапу". Строительством вместе с китайскими партнерами занимается "Росатом", используя передовой опыт и знания российских ученых, высокотехнологичные возможности российской промышленности. На всех стройплощадках, где трудятся российские и китайские атомщики, соблюдаются жесткие нормы санитарной безопасности, адекватные непростой эпидемиологической ситуации, предпринимаются все меры для охраны здоровья, подчеркнул президент.

Взаимодействие в сфере "мирного атома" Путин назвал важной составляющей российско-китайского стратегического партнерства. Россия и Китай достигли существенных успехов в укреплении кооперации и взаимного доверия во всех без исключения областях, оценил он. "Можно сказать, что сейчас российско-китайские отношения вышли на самый высокий в истории уровень", - сказал глава государства.

Помимо строительства новых блоков двух АЭС есть и многие другие крупные инициативы. В их числе сооруженный в КНР при российском участии экспериментальный реактор на быстрых нейтронах. Рассматривается вопрос участия Китая в международном консорциуме по строительству многоцелевого научно-исследовательского реактора на быстрых нейтронах в Димитровграде. В планах совместные исследования в области создания замкнутого ядерного топливного цикла, перечислил Путин. Россия поставила в Китай радионуклидные тепловые блоки, которыми был оснащен космический аппарат, осуществивший в 2019 году первую в истории посадку на обратной стороне Луны.

Президент уверен, что впереди у России и Китая еще много амбициозных и успешных начинаний. "Готовы и далее развивать опыт совместного сооружения атомных электростанций, инновационное партнерство в разработке и внедрении низкоуглеродных и других технологий", - подчеркнул он. Это позволит сообща внести заметный вклад в снабжение мировых рынков чистой энергией, сокращение выбросов парниковых газов, реализацию международной климатической повестки и обеспечение устойчивого глобального развития, заключил Путин.