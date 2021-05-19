Путин объявил о выходе отношений России и Китая на самый высокий уровень

Новости

"Ростелеком" сообщил о DDoS-атаках на систему онлайн-голосования 13:23
Песков: РФ разделяет обеспокоенность развитием палестино-израильского конфликта 13:22
Песков: У Москвы нет информации по санкциям в отношении Nord Stream 2 AG 13:18
В Подмосковье доставили весь ассортимент вакцин от коронавируса 13:15
Коллекторов не смогут привлекать для взыскания долгов по оплате коммуналки 13:14
Манижа рассказала о планах на финал "Евровидения" 13:07
Тюменские дачники-погорельцы получат материальную помощь 13:03
Марокко взяло под контроль ситуацию на границе с испанской Сеутой 13:02
СМИ: ЕС решил открыть границы для вакцинированных от COVID 12:57
Памфилова: Платформы онлайн-голосования справились с общероссийской тренировкой 12:53
Лавров встретится с Блинкеном на полях Арктического совета в Рейкъявике 12:51
Миранчук заявил, что не планирует переходить из "Аталанты" в "Зенит" 12:42
Госдума приняла законопроект, снижающий административную нагрузку на бизнес 12:40
На американском истребителе появилась надпись на русском языке 12:35
Госдума приняла законопроект, упрощающий порядок аккредитации 12:34
Путин и Си Цзиньпин дали старт строительству новых блоков АЭС в Китае 12:34
В Совфеде предложили продлить подключение детских лагерей к программе кешбэка 12:31
В Севастополе пожилой мужчина с ножом напал на пожарную часть 12:30
Самый большой в мире айсберг откололся от Антарктиды 12:30
Инсульт у водителя такси спровоцировал массовое ДТП в Москве 12:22
В Москве пять мостов отремонтируют с частичным ограничением движения 12:14
В Казани наградят учеников, помогавших эвакуации из гимназии №175 12:02
Трутнев предложил повысить налоги предприятиям, где не растут зарплаты 11:52
Мбаппе: У меня не кружится голова от того, что я самый дорогой футболист в мире 11:48
Избран новый глава Общественной палаты Крыма 11:45
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Премьеры недели с 17 по 23 мая по ТВ и в Сети
Премьеры недели с 17 по 23 мая по ТВ и в Сети
Что происходит с музеем-усадьбой "Ясная Поляна" в год его 100-летия
Что происходит с музеем-усадьбой "Ясная Поляна" в год его 100-летия
Опрос "РГ": Много ли у вас в школе контрольных работ?
Опрос "РГ": Много ли у вас в школе контрольных работ?
19.05.2021 13:05
Рубрика: Власть

Путин объявил о выходе отношений России и Китая на самый высокий уровень

Текст: Кира Латухина
Взаимодействие в сфере "мирного атома" - важная составляющая российско-китайского стратегического партнерства, заявил президент России на церемонии по случаю запуска строительства новых энергоблоков на китайских АЭС. Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин по телемосту дали старт работам по заливке бетона в основание энергоблоков Тяньваньской АЭС и АЭС "Сюйдапу".
Фото: Сергей Ильин/РИА Новости Фото: Сергей Ильин/РИА Новости
Фото: Сергей Ильин/РИА Новости

"Российские и китайские специалисты реализуют действительно знаковый, флагманский совместный проект. Возводятся мощные, современные, отвечающие всем требованиям безопасности и самым высоким экологическим стандартам ядерные реакторы российского дизайна", - подчеркнул президент РФ. Планируется, что они войдут в строй в 2026-2028 годах, и тем самым будет внесен вклад в поддержание энергетической безопасности КНР, китайские потребители будут обеспечены дополнительными объемами недорогой и "чистой" электроэнергии, отметил он.

Фото: REUTERS/Thomas Suen
В МИД Китая отметили усиление сотрудничества между Москвой и Пекином

Тяньваньская АЭС была построена при участии России и успешно эксплуатируется с 2007 года. Путин уверен, что так же бесперебойно и эффективно будут функционировать и российские реакторы на АЭС "Сюйдапу". Строительством вместе с китайскими партнерами занимается "Росатом", используя передовой опыт и знания российских ученых, высокотехнологичные возможности российской промышленности. На всех стройплощадках, где трудятся российские и китайские атомщики, соблюдаются жесткие нормы санитарной безопасности, адекватные непростой эпидемиологической ситуации, предпринимаются все меры для охраны здоровья, подчеркнул президент.

Взаимодействие в сфере "мирного атома" Путин назвал важной составляющей российско-китайского стратегического партнерства. Россия и Китай достигли существенных успехов в укреплении кооперации и взаимного доверия во всех без исключения областях, оценил он. "Можно сказать, что сейчас российско-китайские отношения вышли на самый высокий в истории уровень", - сказал глава государства.

Помимо строительства новых блоков двух АЭС есть и многие другие крупные инициативы. В их числе сооруженный в КНР при российском участии экспериментальный реактор на быстрых нейтронах. Рассматривается вопрос участия Китая в международном консорциуме по строительству многоцелевого научно-исследовательского реактора на быстрых нейтронах в Димитровграде. В планах совместные исследования в области создания замкнутого ядерного топливного цикла, перечислил Путин. Россия поставила в Китай радионуклидные тепловые блоки, которыми был оснащен космический аппарат, осуществивший в 2019 году первую в истории посадку на обратной стороне Луны.

Президент уверен, что впереди у России и Китая еще много амбициозных и успешных начинаний. "Готовы и далее развивать опыт совместного сооружения атомных электростанций, инновационное партнерство в разработке и внедрении низкоуглеродных и других технологий", - подчеркнул он. Это позволит сообща внести заметный вклад в снабжение мировых рынков чистой энергией, сокращение выбросов парниковых газов, реализацию международной климатической повестки и обеспечение устойчивого глобального развития, заключил Путин.

Власть Работа власти Внешняя политика Президент Отношения России и Китая РГ-Видео

Главное сегодня

Эксперт оценил влияние сделки между "Лентой" и Billa на рынок ретейла
Водителям напомнили о "летнем" штрафе в полмиллиона рублей
Самый большой в мире айсберг откололся от Антарктиды
Приставы сообщили о семи миллионах невыездных россиян
Axios: США могут отказаться от санкций против компании-оператора "Северного потока-2"
Валерий Зорькин: Дееспособность власти проверяется в общенациональной беде
Фоторепортаж: Как отдыхали известные полководцы