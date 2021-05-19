Путин и Алиев обсудили Нагорный Карабах и поставки вакцин

Президенты России и Азербайджана по телефону продолжили обсуждение ситуации вокруг Нагорного Карабаха с акцентом на решение задач по обеспечению безопасности и стабильности в регионе в полном соответствии с буквой и духом трехсторонних заявлений, сообщили в пресс-службе Кремля.

Речь шла и о недавнем инциденте на азербайджанско-армянской границе. "Общий настрой на то, чтобы урегулирование велось исключительно политико-дипломатическими методами", - отметили в Кремле. Москва продолжит посреднические усилия и консультации для достижения договоренности между Баку и Ереваном о запуске процесса делимитации и демаркации границы.

Ильхам Алиев поблагодарил за поставки российских вакцин. Президенты выразили заинтересованность в углублении взаимовыгодного сотрудничества на всех направлениях. Для этого будут вестись интенсивные контакты по линии правительств, министерств и ведомств.