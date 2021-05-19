Путин поручил подумать над кешбэком для уже купивших путевки в лагеря

Те, кто уже купил путевки на летний отдых детей в лагерях, не должны быть обделены кэшбеком, считает президент. Владимир Путин поручил проработать этот вопрос и выделить дополнительные деньги.

"Многие семьи сейчас возвращают путевки за первую смену", - заметил на совещании по реализации отдельных положений Послания глава государства. Только что вице-премьер Дмитрий Чернышенко заявил, что есть возможность купить со скидкой во вторую смену. "Ну так в первую тогда никто не поедет или поедут меньше детей, чем можно было бы направить на отдых вот и все", - прокомментировал Путин. "Надо посмотреть на это повнимательнее", - указал он.

Кроме того, как люди могли купить путевку с кэшбеком на первую смену, если постановление правительства или не вышло или только что выходит. "Здесь нужно исходить из реалий, а не из бумаг", - призвал президент. "С 1 июня уже первая смена начинается. А постановление вышло или нет?" - спросил он вице-премьера. "Выходит сегодняшним числом", - последовал ответ.

"Ну вот видишь, сегодня выходит только. А сегодня уже какое число? А с 1 июня уже первая смена начинается. Многие купили путевки без всякого возврата, - поднял проблему Путин. - Надо подумать. Мы же обещали людям, что они получат возврат. Мы же не говорили - в первую смену, во вторую. Мы сказали - на летний отдых". "Посчитайте, сколько это стоит. Нужно, значит, добавить соответствующие деньги", - указал он.

"Уже просят возврата путевок за первую смену. А в детских лагерях и денег нет, чтобы вернуть, потому что они уже истрачены часто на организацию самого процесса. Создали проблему, понимаете", - возмутился Путин. Да и сами детские лагеря плохо проинформированы, каковы условия работы - вот нужно еще заняться и этим. "И проработать с регионами и финансовыми учреждениями, чтобы подходили к решению этих вопросов неформально. Потому что речь идет о конкретных людях, о семьях", - указал президент. Путин поручил проработать механизм, как поступить с теми, кто уже купил такие путевки без всякого кэшбека.