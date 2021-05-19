Путин призвал ритмично выполнять поручения Послания-2021

"Рассчитываю на ритмичное и эффективное выполнение поручений Послания. Все задачи, которые мы вместе с вами определили, должны быть реализованы ровно так и с таким результатом, который ожидают наши граждане", - подчеркнул Владимир Путин.

Президент назвал два важнейших вопроса, которые нужно решить уже сейчас. Первый - это поддержка в оплате летнего отдыха, а второй - развитие инфраструктуры в регионах.