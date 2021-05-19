Путин призвал РЖД и Газпром связать свои планы с возможностями регионов

Крупные компании, особенно РЖД и Газпром, должны синхронизировать свои инвестпланы с новыми возможностями регионов по развитию инфраструктуры, заявил президент на совещании по реализации отдельных положений Послания.

"Мы договорились, что к 2024 году объем проектов, профинансированных за счет инфраструктурных кредитов, должен составить не менее 500 млрд рублей. В правительстве уже рассматриваются такие проекты с участием государства и частного бизнеса", - заметил Владимир Путин. Например, развитие общественного транспорта в городах-миллионниках.

"Надо наладить четкое и ритмичное взаимодействие со всеми участниками процесса", - поручил президент и особо обратил внимание руководство РЖД и Газпрома - "активно включиться в эту работу, связать, синхронизировать свои инвестиционные планы и программы с новыми возможностями регионов по развитию их инфраструктуры".

Правительство должно оказать регионам всю необходимую поддержку для реализации инфраструктурных проектов, указал президент. В том числе речь о комплексном развитии территорий и жилищном строительстве.