"Растительная" вакцина против COVID-19 показала высокий иммунный ответ

Эти компании работают над созданием рекомбинантной вакцины против COVID-19 на растительной основе. Речь идет о публикации промежуточных данных 2-ой фазы клинических испытаний, в ходе которых проверялась безопасность и иммуногенность вакцины. Интересно, что к участию были привлечены не только здоровые взрослые люди, но и лица старше 65 лет.

Medicago специализируется на разработке систем синтеза рекомбинантных белков с использованием растительных биотехнологий. В том числе ученые компании научились создавать вирусоподобные частицы из таких белков и использовать их для производства вакцин. Интересно, что в развитие этого направления активно вложились крупнейшие табачные компании, которые из-за сокращения потребления табака для курения ищут другие способы его использования. Вот и в последней разработке канадской компании в качестве растительного сырья используется особая разновидность табака - табак Бентама. В вакцине также использован адъювант - вещество, усиливающее протективный эффект вакцины, его разработали в GSK.

Как сообщили разработчики вакцины, данные, полученные во время второй фазы клинических исследований, показали высокую иммуногенность вакцины. Титр нейтрализующих антител у добровольцев, участвующих в испытаниях, оказался примерно в 10 раз выше, чем в сыворотке пациентов, переболевших коронавирусной инфекцией. При этом не было зарегистрировано никаких связанных с этим серьезных нежелательных явлений, а реактогенность, то есть свойство вакцины вызывать немедленную реакцию организма после введения, была легкой или умеренной и непродолжительной.

"Мы очень рады видеть такие положительные результаты по данным второй фазы. После введения двух доз адъювантная вакцина-кандидат вызвала устойчивые нейтрализующие антитела и клеточный иммунный ответ у всех испытуемых, независимо от возраста", - сказала исполнительный вице-президент по научным и медицинским вопросам компании Medicago Натали Ландри.

По словам Томаса Брейера, главного медицинского сотрудника GSK Vaccines, "Результаты свидетельствуют об очень сильном иммунном ответе. Кандидатная вакцина от COVID-19 от компании Medicago в сочетании с пандемическим адъювантом GSK хорошо переносится, и это усиливает ее потенциальные преимущества", - считает главный медицинский сотрудник GSK Vaccines Томас Брейер.

Компании уже приступили к завершающей третьей фазе клинических исследований - с участием расширенного пула добровольцев. Сообщается, что продолжается набор участников в Канаде, США, Великобритании и Бразилии. В целом же в этой фазе предполагается участие 30 тысяч добровольцев.

При этом вакцина уже получила статус Fast Track (ускоренное рассмотрение) от FDA в США. Началось рассмотрение заявки производителей на регистрацию препарата в соответствии с временным порядком и министерством здравоохранения Канады.