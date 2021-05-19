Новости

Мбаппе: У меня не кружится голова от того, что я самый дорогой футболист в мире 11:48
Избран новый глава Общественной палаты Крыма 11:45
80 процентов россиян пережили стресс во время пандемии 11:43
Минобороны отправит в Арктику ядерную экспедицию 11:43
МЧС предупредило москвичей о сильном ветре 19 мая 11:39
Под Калининградом обнаружили плантации конопли 11:35
ПФР напомнил о необходимости перейти на карту "Мир" для получения пенсий 11:31
Власти смогут перекрывать движение по рекам для "Алых парусов" и регат яхт 11:16
Макрон отметил открытие террас кафе во Франции чашкой кофе 11:15
"Челси" обыграл "Лестер" после поражения в финале Кубка Англии 11:14
Лаврова рассмешило поведение корреспондента BBC на пресс-конференции 11:13
СМИ: США введут санкции против четырех судов, строящих "Северный поток-2" 11:11
Госдума приняла закон о поддержке беременных и семей с детьми 10:58
Джикия поблагодарил за работу покидающего "Спартак" Тедеско 10:58
Умер итальянский певец и актер Франко Баттиато 10:53
Госдума поддержала денонсацию Россией Договора по открытому небу 10:48
Совфед поддержал переназначение Маврина зампредом Конституционного суда 10:43
Бумаги "Ленты" выросли на 6% после новости о покупке Billa 10:37
Дело по крымской наркобанде передано в суд Севастополя 10:32
Актрисе Татьяне Бестаевой ампутировали ногу 10:28
Количество пострадавших от грозы в Петербурге выросло до четырех 10:18
Домушники в Подмосковье украли вещи и украшения на миллион рублей 10:12
В Госдуме указали на просчет в отношениях с Украиной в 90-е 10:02
Высший Евразийский экономический совет пройдет 21 мая в онлайн-режиме 10:00
На Москву надвигается гроза с крупным градом 09:55
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Премьеры недели с 17 по 23 мая по ТВ и в Сети
Премьеры недели с 17 по 23 мая по ТВ и в Сети
Что происходит с музеем-усадьбой "Ясная Поляна" в год его 100-летия
Что происходит с музеем-усадьбой "Ясная Поляна" в год его 100-летия
Опрос "РГ": Много ли у вас в школе контрольных работ?
Опрос "РГ": Много ли у вас в школе контрольных работ?
Шестилетняя девочка из Воронежа может стать первой в городе пациенткой, испытавшей на себе прорывное лекарство от рака. Курс иммунотерапии прописали врачи, чтобы исключить обострение страшного заболевания.
Марине необходим курс перспективной иммунотерапии. Фото: Фонд "Добросвет" Марине необходим курс перспективной иммунотерапии. Фото: Фонд "Добросвет"
Марине необходим курс перспективной иммунотерапии. Фото: Фонд "Добросвет"

Марина Дуденко болеет полжизни. В 2018 году у девочки - всегда активной, веселой и боевой - внезапно обнаружили нейробластому средостения, причем четвертой (последней) стадии.

Фото: Татьяна Андреева/РГ
Главврач Свердловского онкоцентра: В борьбе с раком нет мелочей

Пришлось пройти изнурительную химиотерапию и операцию в Москве, позже - пересадку костного мозга. Болезнь отступила, но спустя время возобновилась. Марина опять попала в стационар на "химию". И опять выиграла бой, окрепла, вернулась к привычной активности - девчушка обожает бегать, прыгать, играть и болтать обо всем на свете.

- Марине важно быть первой. Первой пойти одеваться на прогулку, первой выйти на улицу, первой убегать или догонять, первой поздороваться с больничными волонтерами. Везде пытается попасть в начало. Быть лидером! - улыбается мама Екатерина.

Сейчас девочка в ремиссии - в переводе с медицинского языка это означает, что проявлений рака нет. Но врачи не скрывают, что это благополучие может прерваться в любой момент. С каждым обострением болезни иммунная система ослабевает.

В федеральном медицинском центре онкологии Марине назначили перспективное лекарство, которое помогает иммунной системе проснуться и изгнать из организма больные или поврежденные клетки. За изобретение препарата в 2018 году была присуждена Нобелевская премия по медицине.

В Воронеже его еще никто не применял. Лекарство новое и очень дорогое. Для Марины с учетом ее веса нужно 20 флаконов - по нынешнему курсу евро это стоит 25,3 миллиона рублей. Государство такую терапию не оплачивает, для обычной семьи сумма тем более неподъемная. Сбор на покупку препарата объявил Воронежский благотворительный фонд "ДоброСвет".

В регионах Общество Здоровье Общество Семья и дети Филиалы РГ Центральная Россия ЦФО Воронежская область Воронеж Онкология: как победить рак

Главное сегодня

Axios: США могут отказаться от санкций против компании-оператора "Северного потока-2"
Эксперт оценил влияние сделки между "Лентой" и Billa на рынок ретейла
Водителям напомнили о "летнем" штрафе в полмиллиона рублей
Приставы сообщили о семи миллионах невыездных россиян
Манижа вышла в финал "Евровидения"-2021
Есть ли альтернатива ЕГЭ
ВОЗ предупредила о риске ранней смерти из-за длинного рабочего дня