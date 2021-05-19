Шестилетняя девочка из Воронежа может стать первой в городе пациенткой, испытавшей на себе прорывное лекарство от рака. Курс иммунотерапии прописали врачи, чтобы исключить обострение страшного заболевания.

Марина Дуденко болеет полжизни. В 2018 году у девочки - всегда активной, веселой и боевой - внезапно обнаружили нейробластому средостения, причем четвертой (последней) стадии.

Пришлось пройти изнурительную химиотерапию и операцию в Москве, позже - пересадку костного мозга. Болезнь отступила, но спустя время возобновилась. Марина опять попала в стационар на "химию". И опять выиграла бой, окрепла, вернулась к привычной активности - девчушка обожает бегать, прыгать, играть и болтать обо всем на свете.

- Марине важно быть первой. Первой пойти одеваться на прогулку, первой выйти на улицу, первой убегать или догонять, первой поздороваться с больничными волонтерами. Везде пытается попасть в начало. Быть лидером! - улыбается мама Екатерина.

Сейчас девочка в ремиссии - в переводе с медицинского языка это означает, что проявлений рака нет. Но врачи не скрывают, что это благополучие может прерваться в любой момент. С каждым обострением болезни иммунная система ослабевает.

В федеральном медицинском центре онкологии Марине назначили перспективное лекарство, которое помогает иммунной системе проснуться и изгнать из организма больные или поврежденные клетки. За изобретение препарата в 2018 году была присуждена Нобелевская премия по медицине.

В Воронеже его еще никто не применял. Лекарство новое и очень дорогое. Для Марины с учетом ее веса нужно 20 флаконов - по нынешнему курсу евро это стоит 25,3 миллиона рублей. Государство такую терапию не оплачивает, для обычной семьи сумма тем более неподъемная. Сбор на покупку препарата объявил Воронежский благотворительный фонд "ДоброСвет".