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Рубрика: Общество

И себе, и людям

Обновилось мобильное приложение "112 МО"
Текст: Надежда Макеева
В области доработали мобильное приложение единой службы спасения "112 МО". Теперь с его помощью можно вызвать врача или спасателя не только себе, но и своим близким людям, а также использовать, если вы, например, заблудились в лесу.

Как рассказали "РГ" в пресс-службе областной Системы-112, в приложении появилась быстрая кнопка "Моему контакту нужна помощь". Она работает на связанные контакты - то есть те номера, которые вы особенным образом должны обозначить в своей записной книжке и, соответственно, в приложении. "Обычно так обозначают номера детей или пожилых родителей, - объясняют в пресс-службе. - Предположим, у вас в связанных контактах значится любимая бабушка. Если вдруг она перестанет отвечать на звонки и вы подозреваете, что могло случиться несчастье, жмите на новую кнопку. Оператор увидит геолокацию бабушки". Перезвонит он при этом вам, чтобы узнать, какая именно связанному контакту может потребоваться помощь, но бригаду отправит туда, где находится бабушка.

Столичная служба "112" сможет принимать вызовы от глухих горожан

Скажете, вызвать бабушке "скорую" можно и без всякой кнопки? Можно, если она сидит дома и говорит, что ей нужен врач. А если не дома? Знаете, сколько бабушек забирает "скорая" с дач, особенно в разгар жаркого лета…

Еще одно новшество приложения - аварийный звуковой сигнал. "Это ревун, которым можно пользоваться как в городе, так и в лесу", - уточняют в пресс-службе Системы-112. Тоже активируется в одно касание и наверняка будет особенно оценен грибниками, которые в лесах теряют друг друга из вида. А также тем, кто попал в неприятную ситуацию, а сил позвать на помощь нет.

В регионах Общество Соцсфера Помощь пострадавшим Филиалы РГ Столица ЦФО Московская область

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