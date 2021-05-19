Об эволюции систем водоснабжения и водоотведения Московского региона "РГ" рассказал генеральный директор АО "Мосводоканал" Александр Пономаренко.

Александр Михайлович, какие меры были приняты Мосводоканалом для успешного прохождения половодья, особенно учитывая обильные февральские снегопады?

Александр Пономаренко: Весеннее половодье - очень ответственное время, когда мы должны, с одной стороны, наполнить водохранилища, а с другой - не допустить подтопления территорий. Для этого в течение всей зимы на водосборной территории сотрудники гидроузлов ведут снегомерные съемки, получают данные о запасах воды в снеге и на их основе рассчитывают, сколько воды весной попадет в водохранилища. И уже опираясь на эти данные, понижают уровень воды в водохранилищах, чтобы обеспечить свободную емкость для талых вод. Готовится техника, проверяется энергетическое и механическое оборудование, пополняются аварийные запасы материалов. Когда имеешь дело со стихией, очень важно, чтобы вся техника и автоматика работала исправно.

Технологи Мосводоканала следят за качеством воды и при необходимости вносят коррективы в технологию водоподготовки. Механизм прохождения половодья у нас отлажен годами. Результат - водохранилища наполнены, подтоплений нет, качество воды на высоком уровне.

Какие масштабные проекты сейчас реализует Мосводоканал?

Александр Пономаренко: Мы реконструируем Люберецкие и Курьяновские очистные сооружения - внедряем новейшие технологии - например, биологическую очистку от биогенных элементов и систему ультрафиолетового обеззараживания. Благодаря этому обеспечивается стабильно высокое качество очистки стоков и улучшается состояние Москвы-реки.

Вода, взятая взаймы у природы, возвращается обратно в первозданно чистом виде

Большую реконструкцию планируется до 2025 года провести на Западной станции водоподготовки. Цель - увеличить количество воды, подготавливаемой с применением озоносорбции. Этот метод фильтрации Мосводоканал использует с 2002 года, действуют четыре блока озоносорбции на двух станциях Москворецкого водоисточника.

В предельно сжатые сроки построены сооружения водоподготовки и водоотведения для новой инфекционной больницы в Вороновском поселении ТиНАО. Здесь, не преувеличиваю, нам удалось совершить настоящий стахановский прорыв. Речь не только о чрезвычайно сжатых сроках на реализацию проекта, но и о его технологической сложности. Практически на пустом месте удалось организовать полный цикл водоподготовки и водоотведения.

Уже несколько лет Москва и Московская область реализуют программу по обеспечению Подмосковья чистой водой. Сейчас более 10 муниципальных образований региона получают воду из системы московского водопровода.

Почти девять лет назад в зону вашей ответственности попал ТиНАО. Можно ли уже назвать результаты работы в Новой Москве?

Александр Пономаренко: С присоединением новых территорий к Москве объем работ вырос колоссально. И большая часть переданных нам сооружений была в неудовлетворительном состоянии. Логичным решением стало создание нового структурного подразделения - производственного управления ВКХ Троицкого и Новомосковского административных округов. Концепция развития новой территории предполагает комплексную модернизацию всей системы водоснабжения Новой Москвы, включая не только прокладку и перекладку трубопроводов, но и реконструкцию водозаборных узлов. В системе водоснабжения совершенствуется технология водоподготовки. В ТиНАО воду берут не из открытых источников, а из артезианских скважин, а в них вода отличается по ряду параметров и требует особого подхода. Технология очистки воды до питьевого качества подбирается в зависимости от ее химсостава в конкретной скважине.

Основные мероприятия в системе водоотведения направлены на повышение надежности и реконструкцию очистных со-оружений и канализационных насосных станций. Как пример - комплексная реконструкция канализационных сооружений в поселках Первомайское и Птичное. Старые очистные в Первомайском вывели из эксплуатации, а на их месте построили КНС, которая перекачивает стоки на реконструированные высокотехнологичные очистные сооружения в Птичном.

Мосводоканал стремится к автоматизации процессов. Какие преимущества это сулит?

Александр Пономаренко: Автоматизация дает возможность ускорить технологические процессы и реагирование на изменения в системе, повысить безопасность труда - особенно на опасных участках, нарастить эффективность и объем производства. Последнее особенно важно в условиях расширения мегаполиса.

Хороший пример такой работы - Центральное диспетчерское управление. В 2017 году мы провели его модернизацию и внедрили автоматизированную систему диспетчерского контроля и управления. Теперь диспетчеры могут контролировать работу более чем на 700 объектах Мосводоканала, управлять основными технологическими процессами и оборудованием, вести мониторинг состояния сооружений водопровода и канализации.

Из современных технологий, облегчающих москвичам жизнь, а нам - работу, хочу назвать бестраншейные методы реконструкции сетей. Это делается точечно, на огороженных площадках. При этом не надо перекрывать улицы и мешать движению транспорта и пешеходов. Кроме того, бестраншейные работы идут в два раза быстрее и их стоимость снижается. А на базе Центра технической диагностики "трудится" целый парк роботов: на колесах, плавучие, проталкиваемые модулями. С их помощью специалисты отслеживают техническое состояние сетей.

Сейчас среди общемировых трендов - внедрение энерго- и ресурсосберегающих технологий. Развивается ли это направление?

Александр Пономаренко: Разумеется, тем более что у отрасли для этого есть большой потенциал. Прежде всего, возобновляемая энергия получается на гидроэлектростанциях. Наши ГЭС вырабатывают энергию для собственных нужд компании. На очистных сооружениях образуется биогаз с содержанием метана - а это ценное топливо. Сейчас на Курьяновских и Люберецких очистных сооружениях эксплуатируются две мини-ТЭС, которые обеспечивают электроэнергией около половины потребности сооружений. Также на объектах Мосводоканала установлены тепловые насосы, на которых в качестве источника тепла впервые стала использоваться сточная вода.

А как налажена природоохранная деятельность?

Александр Пономаренко: Бережное отношение к водным ресурсам, рациональное природопользование, качественная очистка сточных вод - это основа нашей экологической политики. Можно сказать, что Мосводоканал - крупнейший природоохранный комплекс. Принята Программа природоохранных мероприятий на 2020-2022 годы. В нее включен целый ряд мер, который должен снизить негативное воздействие на окружающую среду не только нашей компании, но и других предприятий Москвы.

Ежесуточно в дома москвичей и жителей ближнего Подмосковья Мосводоканал подает 2,8 миллиона кубометров очищенной питьевой воды и в большем объеме отводит сточные воды на очистные сооружения. Из этого мощного потока надо убрать все виды загрязнений и вернуть воду, взятую взаймы у природы, обратно в первозданно чистом виде. Поэтому мы и внедряем на очистных сооружениях передовые мировые и отечественные технологии и разработки. Без преувеличения могу сказать, что московская система канализации - экологический щит столицы.

А высушенный обезвоженный осадок применяется в качестве топливной составляющей на цементных заводах. Такая утилизация осадка безопасна и не образует вторичных загрязнений. Сейчас прорабатываем вопрос ее полномасштабного внедрения.