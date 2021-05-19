Глава Липецкой области назвал главный принцип работы ссузов и вузов

Глава Липецкой области Игорь Артамонов провел совещание с заместителями директоров по воспитательной работе вузов и ссузов, основной темой которого стало обеспечение безопасности в образовательных учреждениях и воспитательная работа со студентами. Первое, что поручил Игорь Артамонов руководству колледжей, техникумов и вузов, - это проверить и усилить пропускной режим, а также чаще тренировать навыки и студентов, и преподавателей на случай чрезвычайных происшествий.

- Студенты и преподаватели должны знать, что делать в случае возникновения кризисной ситуации. Если проводить учебные тренировки регулярно и довести действия до автоматизма, мы можем считать себя относительно защищенными, - отметил Игорь Артамонов.

Помимо этого, глава региона подчеркнул важность профессии педагога в современном мире. Игорь Артамонов отметил, что ни для кого не секрет, как на молодежь влияют социальные сети, и поэтому система воспитательной работы с юным поколением нуждается в совершенствовании.

- Необходимо заботиться о молодежи, обеспечить индивидуальный подход к каждому, внимательно следить за интересами студентов, - отметил Игорь Артамонов.

Он предостерег педагогов от формализма в этой сфере и подчеркнул, что в работе образовательных учреждений важен принцип доброжелательности, клиентоориентированности и искреннего интереса к студентам. Их нужно активнее вовлекать в жизнь тех же колледжей, техникумов и университетов, а также посвящать в перемены, которые происходят в родном городе, регионе.

- Молодежь должна больше знать о работе власти, реализации национальных и региональных проектов, - сказал Игорь Артамонов. - Важно, чтобы студенты понимали, что будет сделано в их городе, районе, дворе, предлагали свои идеи, активнее участвовали в жизни образовательного учреждения и получали обратную связь от руководства и педагогов.