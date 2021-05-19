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Рубрика: Происшествия

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Как не попасться на уловки телефонных мошенников
Текст: Татьяна Ткачёва
Российская газета - Неделя - Центральная Россия № 108(8459)
Последнее время в сводках полиции все чаще фигурируют обманутые пенсионеры, которые переводят средства на счета мошенников. В большинстве случаев схема у преступников стандартная.

Так, в Ярославле пожилой мужчина, поддавшись на уловки телефонных мошенников, перечислил на их счета более 5,7 миллиона рублей.

Фото: iStock
Клиентка банка перевела телефонным мошенникам 400 миллионов рублей

В региональном УМВД рассказали, что пенсионеру 1943 года рождения позвонила неизвестная женщина. Она представилась сотрудницей банка и сообщила, что злоумышленники пытались похитить деньги с его банковских вкладов.

- В целях сохранения средств мужчину убедили сообщить информацию обо всех счетах. Затем в течение нескольких дней, следуя инструкциям звонивших, он обналичивал в различных банках денежные средства и переводил их на указанные мошенниками "безопасные реквизиты", - пояснили в полиции.

Позднее, осознав, что стал жертвой преступления, пенсионер обратился в полицию. Но к тому моменту он перевел мошенникам более пяти миллионов 750 тысяч рублей, - сообщили в УМВД.

В ведомстве подчеркивают, что на уловки злоумышленников попадаются граждане самого разного возраста. Причем люди часто знают о преступных схемах, но в процессе разговора не могут выявить обман.

Вот несколько советов от полицейских:

Если вам позвонили неизвестные, которые представились сотрудниками финансовых учреждений, правоохранительных структур и т. п., и заводят речь о деньгах, счетах и так далее, алгоритм действий должен быть только один - прервать телефонный разговор. Перезвоните в банк сами или обратитесь лично в отделение финансового учреждения по всем интересующим вас вопросам.

Фото: iStock
Телефонные мошенники стали чаще представляться силовиками

Ни в коем случае не выполняйте ничьих указаний по телефону. Проведите разъяснительную беседу с пожилыми родственниками, доступно объясните им, что нельзя сообщать конфиденциальные сведения посторонним и неизвестным людям по телефону. Убедите их всегда советоваться с вами, прежде чем предоставить личную информацию о себе или совершить какие-либо действия с банковской картой по указанию третьих лиц.

Ни один сотрудник банка никогда не предложит для сохранности денежных средств перевести их на безопасный счет. При малейшей попытке собеседника узнать пароли или коды либо перевести денежные средства на резервный счет немедленно завершите разговор.

Между тем

Жителям Ивановской области начали выставлять огромные счета за просроченные кредиты в банке "Западный", который ранее был признан банкротом.

- Оказалось, что в 2019 году Агентство по страхованию вкладов продало с торгов двум физическим лицам права требования задолженности перед этим банком к 800 с лишним жителям Ивановской области, - рассказал региональный координатор проекта ОНФ "За права заемщиков" Галактион Кучава. - Мы приняли решение помогать им, уже выиграли три судебных процесса.

Общественники призывают жителей Ивановской области - заемщиков банка "Западный" обращаться к экспертам проекта ОНФ для защиты своих прав. Сделать это можно, в частности, через сайт: https://zapravazaemschikov.ru. Юристы Общероссийского народного фронта консультируют и по другим вопросам, связанным с защитой прав заемщиков.

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