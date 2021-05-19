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19.05.2021 19:29
Рубрика: Общество

Координатор "ЛизаАлерт" Олег Леонов: В память о пропавших детях Покрас Лампас нарисует граффити в центре Москвы

Текст: Анна Полтавцева
Фото: Пресс-служба "ЛизаАлерт" Фото: Пресс-служба "ЛизаАлерт"
Фото: Пресс-служба "ЛизаАлерт"

Презентация граффити известного уличного художника Покраса Лампаса в память о пропавших детях пройдет 24 мая в центре Москвы. Он создаст уникальное граффити с именами ребят, а координатор поисково-спасательного отряда "ЛизаАлерт" Олег Леонов расскажет о том, как обществу обеспечить детскую безопасность.

Координатор отряда "ЛизаАлерт" Леонов: Совместно с центрами соцобслуживания запускаем просветительские проекты по безопасности

"Мы вместе с добровольцами "ЛизаАлерт" хотим вспомнить имена детей, которые так и не смогли вернуться домой, - сказал Олег Леонов. - Детская безопасность - это всегда ответственность взрослых. Если бы мы все были чуть внимательнее и сознательнее, таких трагедий было бы гораздо меньше, а потерявшиеся дети быстрее бы возвращались домой. Поэтому наша цель - не только обратить внимание общества на эту проблему, но и проговорить ряд простых, но важных правил, которые должен знать каждый".

Граффити в память о пропавших детях появится на здании по адресу ул. Большая Якиманка д. 35 стр. 1.

Напомню, по статистике "ЛизаАлерт", за 2020 год поступило более 6500 заявок на поиск детей до 18 лет в природной среде и в городе по всей России. Из них 5730 ребят были найдены живыми. За 10 лет существования в отряд поступило более 23 000 заявок на детский поиск.

Фото: Валерий Матыцин/ТАСС
"ЛизаАлерт" приглашает добровольцев на поиски потерявшихся в лесу

Каждый год 25 мая весь мир вспоминает детей, которые пропали и до сих пор не вернулись домой. Эта традиция появилась в США, где 25 мая 1979 года по дороге из школы пропал шестилетний мальчик, которого искали всем миром, но так и не нашли. История добровольческого поисково-спасательного отряда "ЛизаАлерт" началась в 2010 году с поиска пропавшего ребенка - четырехлетней Лизы Фомкиной. В Международный день пропавших детей отряд проведет целый ряд мероприятий, посвященных пропавшим детям.

25 мая откроется выставка "7", где будут представлены истории потерявшихся детей от первого лица. Цель проекта - показать масштабность детских пропаж.

Кроме того, на бульварах Москвы пройдет выставка, где будет продемонстрирована жизнь и деятельность "ЛизаАлерт" - реальные поиски в природной среде и в городе. А на медиафасаде Останкинской телебашни будет транслироваться ролик поисково-спасательного отряда с ориентировками на ребят, которые до сих пор не найдены. Движение проводит эту акцию уже третий год для того, чтобы помочь семьям найти пропавших детей.

В регионах Общество Семья и дети Филиалы РГ Столица ЦФО Москва

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