МЧС предупредило москвичей о сильном ветре 19 мая

В Москве прогнозируется усиление ветра с порывами до 17 метров в секунду с 11.00 до позднего вечера 19 мая. Об этом сообщила пресс-служба столичного управления МЧС.

По данным спасателей, предупреждение об усилении ветра будет действовать до 21:00 19 мая. В этот период времени скорость порывов может превышать 15-17 метров в секунду. Москвичей попросили обходить шаткие конструкции на улице, не укрываться под деревьями.

Напомним, что только с начала мая, по данным комплекса городского хозяйства Москвы, на улицах и во дворах города упало 212 деревьев, пострадало около сотни автомобилей, три человека были госпитализированы.