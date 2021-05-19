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19.05.2021 09:37
Рубрика: Общество

Московские школьники разработали образовательные приложения для МЭШ

Текст: Любовь Проценко
Фото: mos.ru Фото: mos.ru
Фото: mos.ru

Столичные школьники защитили собственные ИТ-разработки для "Московской электронной школы". Об этом сообщила заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

Фото: Владимир Трефилов/РИА Новости
В Москве обсудили создание сервиса, связывающего образовательные сервисы МЭШ

В Москве назвали победителей городского конкурса "Акселератор проектов МЭШ". Первые места в трех номинациях соревнования заняли Московский колледж бизнес-технологий, Технологический колледж №34 и школа №1347. Всего за звание победителей боролись 880 школьников из 175 образовательных организаций столицы. Наставниками команд были 300 педагогов-кураторов. Итогом проекта стало создание детско-юношеского сообщества ИТ-разработчиков.

"Столичное образование нацелено на раскрытие и развитие талантов каждого ребенка. Для этого мы организовали конкурс "Акселератор проектов МЭШ", в рамках которого ребята представили свои ИТ-разработки. Школьники и студенты колледжей создавали собственные сервисы и приложения, которые могут помогать во время учебы, например, изучать английский или собрать компьютер. Стоит отметить, что состязание привлекло большое внимание, в нем приняли участие 880 учеников из 175 школ. Все вышедшие в финал проекты, а также разработки, привлекшие особое внимание жюри, но не ставшие победителями, будут переданы специалистам по проектам МЭШ. Там с помощью специалистов они будут проработаны, выведены на новый уровень и в перспективе, возможно, внедрены в сервисы Московской электронной школы", - рассказала вице-мэр.

В рамках "Акселератора" ребята выбирали одну из трёх номинаций, где создавали новые ИТ-решения. Так, участники соревновались в разработке лучших образовательных приложений, прототипах сервисов МЭШ и анализе данных. Конкурсанты отметили, что такие номинации дали возможность определиться с наиболее близкой и интересной темой.

Фото: Сергей Куксин
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Первое место в номинации "Анализ данных" занял Московский колледж бизнес-технологий, второе место досталось школе №2107, а третье - школе №1095. В номинации "Образовательное приложение" первое место отдали проекту школы №1347 "Build a computer - Собери компьютер". Второе место присудили команде Школы "Покровский квартал" с проектом мобильного приложения "Hello, Student!". Почётное третье место разделили ученики школы №2114 с проектом "Игра, обучающая алгоритмизации" и школы №2099 с разработкой приложения "Тестирующая система HEJUDGE для программ".

В третьей номинации "Прототип сервиса" абсолютным победителем стала команда Технологического колледжа №34 с проектом "Ранговая система". На втором месте - представители Колледжа автоматизации и информационных технологий №20. Они представили разработку сервиса образовательной социальной сети для МЭШ под названием "TUTor". Третье место занял Колледж связи №54 им. П.М. Вострухина за проект по модернизации внешнего вида мобильного дневника МЭШ.

По словам организаторов и членов жюри - представителей столичного Департамента образования и науки, ИТ-компаний и учителей Москвы - все представленные в финале работы были выполнены на высоком уровне. Одной из самых интересных разработок жюри была признана работа Колледжа автоматизации и информационных технологий №20 - сервис образовательной социальной сети для МЭШ под названием "TUTor". Он дает возможность найти наставника из числа старшеклассников, друзей по интересам и получить новые актуальные знания. Разработчики сервиса сделали акцент на безопасности детей при виртуальном общении: участниками могут стать авторизованные пользователи МЭШ.

Также члены экспертного жюри отметили образовательное приложение команды школы №1347 "Build a computer - Собери компьютер", которое помогает закрепить навыки сборки компьютеров для решения задач современного человека.

Ещё одну уникальную разработку - "Hello, Student!" - предложила команда Школы "Покровский квартал". Учащиеся создали приложение, которое позволяет всем пользователям, используя свое привычное мобильное устройство, изучить, например, сложные темы в грамматике английского языка.

Победители конкурса получат статус экспертов во время проведения следующего "Акселератора проектов МЭШ", а также смогут участвовать в проектировании и дальнейшем развитии сервисов "Московской электронной школы". Конкурс "Акселератор проектов МЭШ" помогает вывести школьные проекты и идеи на новый уровень - до формата готовых прототипов ИТ-продуктов, которые, возможно, будут применены в "Московской электронной школе".

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