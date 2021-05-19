Наталья Сергунина: 25 мая открывается прием заявок от НКО на конкурс грантов Мэра Москвы

Прием заявок от НКО на конкурс грантов Мэра Москвы открывается 25 мая. Как сообщает заммэра Москвы Наталья Сергунина, подать заявку можно до 15:00 24 июня.

- В прошлом году участниками конкурса стали больше тысячи некоммерческих организаций. 183 из них получили гранты на реализацию своих социально значимых инициатив. В тройку лидеров по числу победителей вошли номинации "Молодежь Москвы", "Наше наследие" и "Благотворительность", - рассказала она.

В этом году конкурс вновь будет проходить в 12 номинациях, среди них: "Добровольчество и волонтерство", "Благотворительность", "Семейная Москва", "Молодежь Москвы", "Наше наследие", "ЗОЖ и спорт", "Творческая Москва", "Городские инновации".

Призовой фонд составит 400 миллионов рублей. Организации, ведущие деятельность более года, смогут претендовать на гранты до пяти миллионов рублей. А для молодых НКО, зарегистрированных более полугода назад, предусмотрена поддержка до 500 тысяч рублей.

Екатерина Драгунова, председатель Комитета общественных связей и молодежной политики Москвы, добавила:

"Некоммерческие организации играют большую роль в общественной, культурной и многих других сферах жизни. Многие из них являются давними партнерами Правительства Москвы в реализации важнейших городских программ. И наша задача - поддержать проекты, которые делают жизнь горожан лучше и комфортнее".

Для участия в конкурсе необходимо работать в Москве более шести месяцев, не проходить процедуры банкротства, ликвидации или реорганизации. Также у организации не должно быть задолженностей по уплате налогов. Чтобы подать заявку, нужно три документа: гарантийное письмо о соответствии организации условиям конкурса, устав и заявление. С формой заявки, формой договора, порядком и сроками оценки заявок можно ознакомиться на сайте конкурса.