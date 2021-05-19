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19.05.2021 12:53
Рубрика: Власть

Памфилова: Платформы онлайн-голосования справились с общероссийской тренировкой

Текст: Галина Мисливская

В Центризбиркоме позитивно оценивают итоги всероссийской тренировки системы дистанционного электронного голосования (ДЭГ), все ее компоненты справились с нагрузкой. При этом в процессе имели место отдельные "шероховатости", в этой части система к Единому дню голосования в сентябре будет доработана.

Фото: Константин Завражин/ РГ
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"Все заявленные цели тренировки были достигнуты", - заявила глава ЦИК Элла Памфилова на заседании комиссии в среду. Она также напомнила, что основной целью была проверка системы на прочность при максимальной нагрузке и выявление слабых мест.

В тестировании 12-14 мая приняли участие все субъекты Российской Федерации. Это более 1,2 млн человек. Явка составила 52,13% в среднем по стране. Все регионы, кроме Москвы, голосовали на программно-аппаратном комплексе, разработанном "Ростелекомом", столица использовала свою платформу. Прием заявлений на голосование проходил на портале госуслуг и сайте mos.ru. Памфилова особо подчеркнула, что все компоненты этого процесса и Государственная автоматизированная система (ГАС) "Выборы" действовали слаженно.

По словам главы комиссии, всего было проведено свыше 5 миллионов транзакций, а на подведение итогов ушло всего 5 минут. "Беспрецедентный по масштабу эксперимент, как с организационной, так и с технической точки зрения. И федеральная, и московская платформы успешно прошли это испытание в целом", - подчеркнула глава ЦИК.

Однако и "шероховатости были". Порядка 137 тысяч заявителей получили отказ в допуске к голосованию. "Сейчас наши коллеги тщательно работают, чтобы выявить все причины отказа. Это менее 5% из того количества избирателей, которые пытались проголосовать, но для нас это имеет принципиальное значение", - рассказала Памфилова. Кроме того, возникли проблемы у слабовидящих избирателей, к сентябрю для них разработают отдельный интерфейс.

"Сейчас мы только прокладываем этот новый цифровой путь, который уже в ближайшее время, как мы надеемся, станет магистральным для организации дистанционного электронного голосования на всей территории страны. Повторю, что это не за каким-то дальним горизонтом", - отметила глава ЦИК. Ближе в Единому дню голосования пройдет еще одна, "пристрелочная", по ее определению, тренировка, которая позволит подойти к реальным выборам в полной боевой готовности тем регионам, которые проведут у себя ДЭГ. Это будут пять субъектов и Москва. Центризбирком определит список после объявления выборов в Госдуму.

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