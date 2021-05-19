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19.05.2021 18:01
Рубрика: Происшествия

Под Воронежем нашли свалку вакцин

Текст: Антон Валагин (Воронеж)

Жители райцентра Новая Усмань под Воронежем обнаружили у своих домов свалку из просроченных медикаментов: противотуберкулезных вакцин и антиаллергенного препарата на основе домашней пыли. Прокуратура начала проверку.

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- К проверке привлечены специалисты Роспотребнадзора, - сообщили в ведомстве.

Местные коммунальные службы вывезли коробки с препаратами, а Роспотребнадзор поспешил успокоить население: оказавшаяся на свалке вакцина от туберкулеза содержит мертвые бактерии, заразиться от нее нельзя. Тем не менее, коробкам с ампулами на улице явно не место.

- Выброшенные препараты не поставлялись в медицинские учреждения региона. Их происхождение выясняют правоохранительные органы - на упаковках есть дата производства, номер серии, можно отследить, куда они были проданы. Мы сами в этом заинтересованы, потому что это не первый случай, - рассказали "РГ" в пресс-службе департамента здравоохранения Воронежской области.

В регионах Происшествия Правосудие Следствие Филиалы РГ Центральная Россия ЦФО Воронежская область

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