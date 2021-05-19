Под Воронежем нашли свалку вакцин

Жители райцентра Новая Усмань под Воронежем обнаружили у своих домов свалку из просроченных медикаментов: противотуберкулезных вакцин и антиаллергенного препарата на основе домашней пыли. Прокуратура начала проверку.

- К проверке привлечены специалисты Роспотребнадзора, - сообщили в ведомстве.

Местные коммунальные службы вывезли коробки с препаратами, а Роспотребнадзор поспешил успокоить население: оказавшаяся на свалке вакцина от туберкулеза содержит мертвые бактерии, заразиться от нее нельзя. Тем не менее, коробкам с ампулами на улице явно не место.

- Выброшенные препараты не поставлялись в медицинские учреждения региона. Их происхождение выясняют правоохранительные органы - на упаковках есть дата производства, номер серии, можно отследить, куда они были проданы. Мы сами в этом заинтересованы, потому что это не первый случай, - рассказали "РГ" в пресс-службе департамента здравоохранения Воронежской области.