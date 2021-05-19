Собянин рассказал об уникальных памятниках, куда впервые могут попасть москвичи

В числе этих памятников градоначальник назвал усадьбу Г.А. Каратаевой и И.В. Морозова, что расположена в Леонтьевском переулке. До войны здесь находилось немецкое посольство, потом Совинформбюро, а после войны в здании работали посольства ГДР и Кубы. В 2014 году началась масштабная реставрация особняка и сегодня усадьба имеет ровно тот вид, в котором ее задумывали архитекторы.

Еще один впервые открытый для массовых посещений памятник - доходный дом купца В.Е. Быкова на 2-й Брестской улице. Классический образчик модерна, созданный в начале прошлого века по проекту Льва Кекушева дожил до аварийного состояния, но теперь он отреставрирован и готов принимать посетителей.

Также в прошлом году, напомнил Собянин, в столице была завершена реставрация Дома Наркомфина, Северного речного вокзала, кинотеатра "Художественный". А всего за 10 лет в Москве привели в порядок 1,6 тысячи объектов культурного наследия. Аварийный памятников стало в пять раз меньше.

"В 2021 году планируем завершить реставрацию еще примерно 100 творений минувших эпох", - подчеркнул мэр. Среди них - несколько усадеб, павильонов ВДНХ, а также знаменитая ГЭС-2 на Болотной набережной.

Вся информация о памятникам, которые каждый может посетить во время Дней культурного наследия, есть на сайте "Узнай Москву".