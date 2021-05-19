Социалист Николай Платошкин получил пять лет условно

Гагаринский районный суд Москвы приговорил политолога и лидера движения "За новый социализм" Николая Платошкина к 5 годам условно. Как сообщили корреспонденту "РГ" в пресс-службе суда, Платошкина признали виновным по ст. 207.1 в публичном распространении заведомо ложной информации об обстоятельствах, представляющих угрозу жизни и безопасности граждан.

Также суд признал его виновным по ч. 1.1 ст. 212 УК РФ - за склонении к участию в несанкционированных акциях. Кроме условного срока, суд назначил Платошкину штраф в 700 000 рублей.

Во время прений сторон прокурор просил суд назначить ему 6 лет колонии общего режима. Уголовное дело в отношении Николая Платошкина о склонении к массовым беспорядкам и распространении фейка о вине органов власти РФ в распространении коронавируса было возбуждено Следственным комитетом в июне 2020 года.