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19.05.2021 21:19
Рубрика: Общество

Ума палаты

В Долгопрудном идет строительство интеллектуального кластера
Текст: Надежда Макеева
В ближайшие пару лет в Долгопрудном на базе Физтех-лицея имени Петра Капицы появится образовательный кластер. Здесь откроют дополнительные учебные корпуса, общежитие и технопарк для одаренных детей. Посмотреть, как строят ума палаты, в Долгопрудный приехал губернатор Московской области Андрей Воробьев.
Капсулу с посланием в будущее Андрей Воробьев закладывал вместе со студентами Физтех-лицея. Фото: Пресс-служба губернатора и правительства МО Капсулу с посланием в будущее Андрей Воробьев закладывал вместе со студентами Физтех-лицея. Фото: Пресс-служба губернатора и правительства МО
Капсулу с посланием в будущее Андрей Воробьев закладывал вместе со студентами Физтех-лицея. Фото: Пресс-служба губернатора и правительства МО

Вместе с учащимися лицея он заложил в основание будущего общежития капсулу с посланием в 2051 год. "В нем пожелания найти и раскрыть в этих стенах самые яркие таланты, внедрить их на благо нашей страны и прогресса", - уточнил губернатор. Он напомнил, что в области реализуются два больших президентских проекта по созданию школ-флагманов с высшим качеством образования. Один из флагманов появится здесь, в Долгопрудном, второй - в Одинцовском округе, на базе областной гимназии имени Примакова. "Наши проекты поддержаны президентом и правительством страны, выделены средства, и уже через два года в Физтех-лицее будут учиться вдвое больше детей", - сказал Воробьев.

Фото: mos.ru
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Кластер в Долгопрудном создают по типу центра "Сириус" в Сочи. На территории Физтех-лицея разместят учебный корпус на 425 мест, кампус для проживания 200 человек, детский технопарк. "Здесь будет собираться интеллектуальная мотивированная молодежь, чтобы генерировать новые идеи, проекты, - уверена директор Физтех-лицея Марина Машкова. - Уже сейчас у нас учатся ребята из 47 регионов. Выпускники лицея в основном поступают в Физтех, а еще - в Высшую школу экономики, МГУ, МГИМО, медицинские вузы и военные академии".

Область создает две флагманские школы с высшим качеством образования - в Долгопрудном и Одинцове

Министр стройкомплекса области Владимир Локтев пообещал, что дети смогут прийти в новый учебный корпус уже осенью 2022 года. А кампус, в котором будут жить юные гении, и технопарк откроются в 2023-м. В технопарке, к слову, предусмотрены театральная студия, полигон для демонстрационных мероприятий и апробаций изделий, инженерные мастерские, коворкинг, музей, студии звуко- и видеозаписи, лаборатории, помещения робототехники, оранжерея, экспериментальная агрозона и планетарий. "Следующая задача - привлечь сюда самых лучших преподавателей", - резюмировал Андрей Воробьев.

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