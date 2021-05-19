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19.05.2021 16:00
Рубрика: Происшествия

В Москве мошенники украли дистанционно 16 миллионов рублей

Текст: Михаил Фалалеев

Пятеро мошенников похищали в общественных местах Москвы мобильные телефоны, получали доступ к личным кабинетам онлайн-банков и переводили деньги на свои счета или совершали покупки. Кроме того, аферисты оформляли на имена своих жертв кредиты и тратили их. Об этом сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

Как не попасться на уловки телефонных мошенников

Оперативники считают, что злоумышленники совершили свыше сотни преступлений, общий материальный ущерб которых превысил 16 миллионов рублей.

Правоохранители задержали подозреваемых в московском регионе. Двое из них взяты под стражу, двое находятся под подпиской о невыезде и еще один взят под домашний арест. Всего возбуждено 17 уголовных дел.

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