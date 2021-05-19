В Москве мошенники украли дистанционно 16 миллионов рублей

Пятеро мошенников похищали в общественных местах Москвы мобильные телефоны, получали доступ к личным кабинетам онлайн-банков и переводили деньги на свои счета или совершали покупки. Кроме того, аферисты оформляли на имена своих жертв кредиты и тратили их. Об этом сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

Оперативники считают, что злоумышленники совершили свыше сотни преступлений, общий материальный ущерб которых превысил 16 миллионов рублей.

Правоохранители задержали подозреваемых в московском регионе. Двое из них взяты под стражу, двое находятся под подпиской о невыезде и еще один взят под домашний арест. Всего возбуждено 17 уголовных дел.