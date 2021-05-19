Строить жилье в Подмосковье теперь будут по-новому. К 1 июля в области обновятся строительные стандарты, которые сейчас проходят финальные согласования. "Мы внедряем новые подходы к проектированию и строительству многоквартирных домов, чтобы сделать жилье более комфортным и безопасным для новоселов", - заявила министр жилищной политики Московской области Инна Федотова.

Инфографика "РГ" / Александр Чистов / Ирина Рыбникова

Ежегодно в подмосковные новостройки въезжают порядка 75 тысяч семей. Покупая квартиру в новом жилом микрорайоне, все надеются, что дом будет уютным, подъезд безопасным, а во дворе хватит места не только машинам, но и детям. К сожалению, по факту так получается не всегда. Иные входы в подъезды оборудуют такими крутыми лестницами, что ни о какой доступной среде нет и речи - войти в подъезд без проблем не могут ни люди с ограниченными возможностями, ни пожилые жители с больными ногами, ни мамы с колясками. В самих подъездах бывают просторные холлы, а вот отдельных помещений для хранения колясок или велосипедов почти нигде нет, жильцы вынуждены тащить их в квартиры. А во дворах дети пробираются к игровым площадкам через два ряда машин.

Федотова говорит, что все эти нюансы в новых строительных правилах учтены. "Стандарты включают в себя все, начиная от планировочных решений по фасадам и заканчивая благоустройством дворов", - утверждает она.

Основные нововведения касаются мест общего пользования - подъездов. Входы в них теперь будут делать сразу с уровня тротуара. Никаких больше лестниц и громоздких пандусов. В холле подъезда обязательно должно быть предусмотрено помещение для хранения колясок, самокатов и велосипедов площадью не менее 15 квадратных метров. Входная подъездная группа будет иметь панорамное остекление. Это сделано прежде всего для повышения безопасности жильцов, за стеклянными стенами будет в любое время суток видно все, что происходит в подъезде. А сами подъезды станут делать сквозными, с выходами как во двор, так и на противоположную сторону дома.

Проходные подъезды нужны потому, что все новые жилые микрорайоны в Подмосковье будут строиться по принципу "двор без машин". Дворы должны быть спроектированы так, чтобы там нашлось место для отдыха и малышам, и подросткам, и старшему поколению. Это значит - две игровые зоны для детей разных возрастов, спортивная площадка с уличными тренажерами и площадка для активных игр, а также территория, где вдали от шума могли бы посидеть пенсионеры и мамы с колясками. И никаких машин. "Допуск внутрь двора получат только автомобили экстренных и коммунальных служб", - подчеркивает Инна Федотова. Жильцам предписано оставлять свой транспорт с наружной стороны дома, где будут обустроены бесплатные парковочные места. Ну или, как вариант, покупать или арендовать места на подземных и многоуровневых паркингах, наличие которых застройщикам также рекомендовано предусмотреть в проектах.

Ежегодно в подмосковные новостройки въезжают порядка 75 тысяч семей. И все они хотят, чтобы жилье было комфортным и безопасным

А вместо мусоропроводов в новостройках будут оборудовать площадки для раздельного сбора отходов. Мусоропроводы в Подмосковье получили официальную отставку - власти признали, что они мешают внедрению раздельного сбора мусора. Поэтому встроенные мусоросборники решено заменить на выкатные - для отдельных перерабатываемых фракций. Их планируется устанавливать не только на улице, но и в холлах подъездов. А несортированные отходы придется нести на контейнерную площадку.

"Новые стандарты строительства подлежат применению ко всем объектам, уже сейчас находящимся на этапе проектирования. А проверка их исполнения будет осуществляться при экспертизе проектно-сметной документации и рассмотрении проекта на архитектурной комиссии у главного архитектора области. Если стандарты в проекте не соблюдены, застройщик разрешения на строительство не получит", - резюмирует министр жилищной политики.

Кстати

Число застройщиков, работающих в Московской области, за три последних года уменьшилось в два раза - с 500 до 250. "Мы провели большую работу, чтобы избавиться от недобросовестных строительных компаний", - сообщил начальник областного Главгосстройнадзора Артур Гарибян. Это не замедлило сказаться на количестве жалоб на застройщиков - жители стали обращаться в Главгосстройнадзор на 31 процент реже.