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19.05.2021 06:17
Рубрика: Происшествия

Из Забайкалья в Китай вывезли контрабандный лес на 83 миллиона рублей

Текст: Юлия Гарднер

Читинские таможенники вместе с правоохранительными структурами выявили преступную группу, которая изанималась контрабандой леса в Китай.

Ее участники вывезли из страны свыше 19,5 тысячи кубометров лесоматериалов более чем на 82,8 миллиона рублей по поддельным документам. Среди контрабандистов были граждане КНР (один из них и создал группу), жители Забайкальского края и Иркутской области.

В Забайкалье незаконно вырубили лес на 13 миллионов рублей

Организатор ОПГ объединился с российским предпринимателем, который занимался незаконной скупкой лесоматериалов и заключал внешнеэкономические контракты с торговыми компаниями из КНР.

"Далее к группе примкнули еще граждане России, которые способствовали незаконной заготовке, скупке, хранению лесоматериалов и вывозу их в Китай. Группа организовала в Иркутской области пункт по приему и скупке незаконно заготовленной древесины", - сообщает Дальневосточное таможенное управление.

При вывозе контрабандисты предоставляли таможенникам недостоверные сведения. По факту произошедшего возбуждено 14 уголовных дел.

Решением суда участники ОПГ заключены в СИЗО.

В регионах Происшествия Правосудие Следствие Филиалы РГ Дальний Восток ДФО Забайкальский край

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