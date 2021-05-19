На Чукотке участковый держал людей в самодельной клетке

В Чукотском автономном округе следственное управление СК РФ возбудило уголовное дело в отношении участкового поселка Провидения, обвиняемого в превышении должностных полномочий.

Как сообщает следствие, полицейский в сентябре прошлого года поместил 21-летнюю девушку в металлическую клетку. Данную конструкцию он изготовил самостоятельно и установил в коридоре отделения МВД. Отмечается, что потерпевшей была причинена физическая боль и телесные повреждения.

В ходе расследования выяснилось, что подобные незаконные действия офицер выполнял еще несколько раз. Так, длительное время в клетке вынуждены были находиться 34-летняя женщина и 21-летний мужчина.

Сейчас выясняются все эпизоды уголовного дела.