Путин призвал правильно организовать работу Долины гейзеров на Камчатке

Президент России Владимир Путин призвал не ограничивать количество посетителей Долины гейзеров на Камчатке, а правильно организовать там работу.

"Ничего плохого вы не имели в виду, но как-то меня это задело все-таки. Они там вытопчут все, как будто совсем какие-то уже люди, которых мы не хотим там видеть", - прокомментировал он слова вице-премьера Дмитрия Чернышенко.

Замглавы правительства на совещании у президента, говоря о влиянии антропогенных факторов на природу курортов, заметил, что в Долину гейзеров нельзя пустить в 10 раз больше туристов, потому что "они просто там вытопчут все".

"Надо относиться не как к чужим, а как к своим, близким, и тогда у нас все будет лучше получаться, тогда будем думать о деталях. А если как следует организовать там работу, в Долине гейзеров, так никто ничего не вытопчет", - указал Владимир Путин.

Он привел в пример другие страны и аналогичные парки, где количество посетителей гораздо выше, но природа при этом остается в сохранности.