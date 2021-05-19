В селе на Сахалине школьников перевели на дистанционку из-за паводка

В Сахалинской области вышедшая из берегов река Тымь размыла дорогу между селами Чир-Унвд и Адо-Тымово.

Из-за паводка 28 школьников из Чир-Унвд с 19 мая перевели на дистанционное обучение.

Такой формат занятий продлится до нормализации обстановки, сообщает правительство региона в своем telegram-канале.

По данным сахалинского ГУ МЧС, в реке Тымь уровень воды поднимется еще на 50-150 сантиметров, что приведет к затоплению сельхозугодий, автодорог, хозяйственных объектов, отдельных населенных пунктов.