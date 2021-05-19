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19.05.2021 05:38
Рубрика: Происшествия

В семи районах Приамурья из-за паводка объявлен режим ЧС

Текст: Артем Красиков

В Амурской области из-за сложной паводковой обстановки в семи районах объявлен режим чрезвычайной ситуации.

В селе на Сахалине школьников перевели на дистанционку из-за паводка

164 приусадебных участка в четырех населенных пунктах были затоплены после сильных дождей, повреждены восемь участков автодорог. По данным правительства региона, паводки наблюдаются на всех реках субъекта, но в жилые дома вода еще не зашла.

"Выход воды на пойму зарегистрирован на реке Амур на участке Черняево - Сергеевка. На реке Селемдже в районе села Норск сохраняется подъем уровня воды, но без угрозы подтопления населенного пункта", - говорится в сообщении.

Глава Приамурья Василий Орлов поручил министерству транспорта проработать вопрос об ускорении поставок техники, необходимой при ремонтах дорог. По контракту спецавтомобили должны поступить в регион к 1 июля.

В регионах Происшествия ЧП Стихийные бедствия Власть Работа власти Регионы Филиалы РГ Дальний Восток ДФО Амурская область

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