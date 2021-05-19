Гузель Яхина представила свою новую книгу в Свияжске

Новости

Экс-замминистр ЖКХ Башкирии лишился имущества на 113 млн рублей 20:59
Лавров прибыл в Рейкьявик, где встретится с Блинкеном 20:55
Более 850 тысяч российских военнослужащих прошли вакцинацию от COVID-19 20:55
СМИ: Госдеп отказался вводить санкции против "Северного потока-2" 20:54
Грызлов: Киев реализует политику радикальных украинских националистов 20:39
Умерла актриса Галина Новожилова 20:32
На Урале грузовик протаранил девять легковушек 20:31
Более 20 стран ослабили ограничения для вакцинированных авиапассажиров 20:23
Подозреваемый в тройном убийстве у вокзала в Екатеринбурге умер в больнице 20:19
COVID атакует "Евровидение": Исландия тоже не споет на Ahoy Arena 20:00
Производители мороженого предложили отложить маркировку до 1 сентября 19:55
Песков: Вопрос об обязательной вакцинации от коронавируса не прорабатывается 19:50
Актер Николай Сличенко попал в реанимацию в Москве 19:45
Нарышкин: Запад готовит против РФ обвинения в антипрививочной пропаганде 19:25
Гречка и черный чай подорожали за неделю больше других продуктов 19:19
В Госдуму внесены поправки о бесплатном подключении населения к газу 19:18
В России с 1 сентября увеличат размер больничных по уходу за детьми 18:57
"Паркетник" Volkswagen Taigo сфотографировали без камуфляжа 18:30
Глава Минпромторга прокомментировал слияние торговых сетей в России 18:18
Киностудия "Ленфильм" открывает лабораторию для дебютантов 18:08
Продажи ключевых запчастей автомобилей выросли на 30% 18:00
Аграриям пообещали оформлять господдержку "в один клик" 17:56
В ВОЗ высказались по поводу ограничений для непривитых от коронавируса 17:55
"Ведомости" сменили главного редактора 17:46
Предвыборный съезд "Единой России" пройдет 19 июня 17:44
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Премьеры недели с 17 по 23 мая по ТВ и в Сети
Премьеры недели с 17 по 23 мая по ТВ и в Сети
Что происходит с музеем-усадьбой "Ясная Поляна" в год его 100-летия
Что происходит с музеем-усадьбой "Ясная Поляна" в год его 100-летия
Опрос "РГ": Много ли у вас в школе контрольных работ?
Опрос "РГ": Много ли у вас в школе контрольных работ?
19.05.2021 20:35
Рубрика: Культура

Роман на острове

Гузель Яхина представила свою новую книгу в Свияжске
Текст: Олег Корякин (Казань)
Российская газета - Неделя - Волга-Урал № 108(8459)
В мае писатель Гузель Яхина погостила на родине, где представила свой третий роман "Эшелон на Самарканд", посвященный спасению голодающих детей Поволжья в 1920-е годы. Книгу она представила не только в Казани, но и на острове-граде Свияжске, который собственно и вдохновил ее на написание этого произведения. Здесь развивается действие одной из глав, причем в реально существующем доме XIX века - ныне Музее Гражданской войны.
В этом старинном свияжском доме разворачивается действие одной из глав романа Гузель Яхиной "Эшелон на Самарканд". Фото: Олег Корякин/РГ В этом старинном свияжском доме разворачивается действие одной из глав романа Гузель Яхиной "Эшелон на Самарканд". Фото: Олег Корякин/РГ
В этом старинном свияжском доме разворачивается действие одной из глав романа Гузель Яхиной "Эшелон на Самарканд". Фото: Олег Корякин/РГ

Корреспондент "РГ" побывал на встрече автора с читателями и записал самые яркие моменты ее рассказа о романе.

Все началось с монастыря

Новый роман задумывался в тесной привязке к Свияжску. Поэтому мне очень важно и радостно рассказывать о нем здесь, где все и начиналось. На самом деле аж в 2015 году когда только-только вышла "Зулейха открывает глаза", мне хотелось написать что-то о беспризорниках 1920-х годов. Рассказать историю о том, как в Успенском монастыре Свияжска организовали коммуну для дефективных подростков. Как эти дети с криминальными наклонностями жили в стенах обители. Об их отношениях, надеждах, первой любви. И я стала изучать материалы в Нацархиве Татарстана, побывала в Свияжске, где немножко помучила Артема (Артем Силкин - директор Государственного музея заповедника "Остров-град Свияжск") и экскурсовода Людмилу Анатольевну Елесееву.

Фото: blokadamus.ru
В Петербурге представили книгу о "блокадном генерале" Федюнинском

Потом я отложила сбор материала. Он полежал какое-то время в столе. За этот период был написан роман "Дети мои", и снова потом вернулась к этой идее. И в итоге, изучив тему беспризорного детства, я поняла, что, пожалуй, его главным определяющим фактором был голод. И я поняла, что надо делать роман о нем, пусть и не показывая прямо. Дать его в отражении человеческих судеб. Голод стал главным невидимым героем моей книги. Я расширила географию романа от городочка до всей страны. Мне захотелось дать палитру событий, передать коллективный опыт проживания голода.

Единственный, кто остался от изначальной задумки, - это мальчик по имени Загрейка. В той ненаписанной истории именно его глазами читатель смотрел бы на Свияжск. И в романе он стал ключевым, хоть и не главным героем.

В итоге история о нескольких мальчишках переросла в роман. Исходной точкой повествования стала Казань, а потом действие развивается на протяжении маршрута в четыре тысячи верст. Пять сотен беспризорных детей вывозят из голодного города в Туркестан, чтобы спасти от смерти.

Между Одиссеем и Иваном-дураком

Эта история выстроена как героический миф и в чем-то его напоминает. Начальник эшелона Деев по дороге вынужден совершать много маленьких подвигов. Сначала найти одежду и обувь для детей, потом пропитание, спецпитание для лежачих, молоко для младенца, лекарство. В итоге все эти поступки выливаются в один большой подвиг - спасения умирающих беспризорников. Деева можно сравнить с античными героями Ясоном, Одиссеем, а можно со сказочным Иваном-дураком. Недаром он сам на протяжении всей книги называет себя дураком. Мне показалось, что такая форма даст читателю надежду на то, что эшелон доедет до Самарканда.

Фото: Артем Геодакян/ТАСС
Что происходит с музеем-усадьбой "Ясная Поляна" в год его 100-летия

Кроме мифологической структуры, я постаралась внести в текст много человеческого тепла, потому что голод - главный негативный герой романа, а тепло уравновешивает его ужас.

При написании у меня было два сомнения. Первое - справлюсь ли я с темой как автор. Второе - захотят ли люди читать о голоде. Я знаю по себе, что это вызывает нутряное отражение у здоровой психики.

Я старалась пройти по лезвию ножа, попробовать найти ту грань, которая разделяет уважительное отношение к теме и слишком облегченную подачу. Моей задачей было рассказать о голоде так, чтобы это не превратилось в беспросветное чтение, чтобы роман можно было эмоционально одолеть.

Пятьсот судеб

Образы всех взрослых персонажей вымышленные, у них нет прототипов. Только в судьбе детского комиссара Белой есть фрагменты биографии реальной женщины Аси Давыдовны Калининой. Это жена всесоюзного старосты Михаила Калинина. Она была профессиональным борцом с голодом, настоящим героем. Ее даже называли матерью чувашских детей, потому что она вывезла оттуда более шести тысяч умирающих. Она организовывала передвижные столовые, эвакуационные поезда.

Что касается детей, то они в романе - коллективный персонаж. В нем то и дело высвечиваются какие-то отдельные лица, диалоги, биографии. Их истории я старалась черпать из документов. И фразы, словечки, поговорки беспризорников, все эти лексические жемчужинки я тоже брала из документов, хотела, чтобы они звучали аутентично.

Также в их судьбы я порой запаковывала какую-то важную информацию о голоде. К примеру, там есть мальчик Егор Глиножор, который в голодные годы питался глиной и кормил ею родственников. Это не выдумка. Люди в ту пору ели глину, верили, что она насыщает. В Татарии даже ходила легенда о Глиняной горе, которую нужно съесть до конца, и тогда голод прекратится.

И была у меня еще одна задумка при описании всех этих детей. В конце романа, когда я даю полный список кличек пятисот беспризорников, эти прозвища в голове у читателя сами будут "распаковываться". И люди смогут поразмышлять, пофантазировать, а какие же судьбы стоят за этими именами.

Сплести узор из лент истории

Работа над книгами у меня происходит очень по-разному. Вообще, для меня главное - это структура, и здесь мне очень помогает кино, сценаристика. Потому что сценарий всегда начинается со структуры. Мне очень важно чтобы она была красивая, рассказывала о развитии всех героев и их драматургические "арки" пересекались между собой в нужный момент и заканчивались там, где надо. Я бы даже сказала, что пытаюсь достичь архитектурной красоты.

Фото: предоставлено "Редакцией Елены Шубиной"
Российские писатели написали коллективный роман-буриме

Порой структуру я изображаю графически, у меня дома есть большая доска, на которой я что-то рисую, наклеиваю какие-то листочки. Почему для меня это так важно? Все три мои романа исторические. И в общем-то, я занимаюсь тем, что пытаюсь рассказать одновременно большую историю страны и маленькую историю человека. При этом, конечно же, неуважительно к читателю делать большую историю просто фоном. Она должна влиять на героя. А большая история состоит из конкретных событий, произошедших в конкретные годы и дни, и невозможно их передвинуть. Это как вбитые гвозди, и между ними необходимо проложить драматургическую линию человека.

И вот это сплетение узора из двух лент истории для меня самое сложное.

За что ругают "Эшелон..."

Когда вышла моя первая книга "Зулейха открывает глаза", то я услышала много критики и негативных высказываний. Причем меня обвиняли одновременно и в том, что я очерняю прошлое, и в том, что обеляю его. Так что, издавая третий роман, я была готова, что в чем-то повторится история с "Зулейхой". И в общем-то, прозвучали те же упреки. Получилось так, что "Эшелон на Самарканд" еще не появился на книжных полках, а уже было сказано много негатива в его адрес. Я объясняю это тем, что мы как общество недостаточно много разговариваем о нашем прошлом. Необходимость в этом давно назрела. Получается так, что потребность в такой дискуссии выливается в обсуждение книги на эту тему. То есть роман служит только поводом, чтобы поспорить о том, кому разрешено, а кому нет высказываться о советской истории, под каким именно углом надо смотреть на нее.

Моей художественной задачей было рассказать о двойственности советского режима. И главный герой романа Деев подан в этом противоречии. С одной стороны, он совершает подвиги, а с другой стороны, это убийца, на его руках кровь невинных людей. Тех, кого он убивал в Гражданскую войну, во время реквизиции продуктов и крестьянских бунтов, охраняя составы с продуктами от голодающих казанцев. И это совмещение для меня - ключ к пониманию феномена советского. В этом ответ на вопрос, почему мы до сих пор не можем разобраться с этой темой. Таких деевых было очень много в стране.

А вторая моя задача - рассказать о человечности как об условии выживания общества. Потому что персонажи моей книги - это люди Гражданской войны, где каждый готов убивать каждого, война у всех в головах. Но на чем тогда строить общество? И книга построена таким образом, что эшелон идет по стране, а встречающиеся по пути люди самых разных социальных слоев и политических убеждений помогают ему. В итоге все эти чекисты, красноармейцы, басмачи, работники продуктовых пунктов на время обнуляют свою вражду и вдруг начинают выполнять одну общую задачу, их усилия складываются, и дети доезжают до Самарканда.

В регионах Культура Литература Филиалы РГ Волга-Кама ПФО Татарстан

Главное сегодня

Песков: Вопрос об обязательной вакцинации от коронавируса не прорабатывается
В Госдуму внесены поправки о бесплатном подключении населения к газу
В России с 1 сентября увеличат размер больничных по уходу за детьми
Росстат заявил о готовности перенести перепись населения на осень
Социалист Николай Платошкин получил пять лет условно
В Большом театре представили новую книгу о Надежде Павловой
Крымов по-своему поставил Моцарта в "Мастерской Фоменко"