К 2023 году сотни пермских семей получат новое жилье взамен аварийного

В двенадцати городах и районах Прикамья началось строительство жилья для переселенцев из ветхих и аварийных домов. При этом, до 2023 года новые квартиры получат более шестисот семей.

- Пермяки должны получать удобные, комфортные квартиры, - отметил глава Пермского края Дмитрий Махонин. - Так как покупка жилья на вторичном рынке зачастую ограничена недостаточным предложением, нужно строить для переселенцев новые дома. Безусловно, они должны быть обеспечены всей необходимой инфраструктурой.

В планах краевого правительства предусмотрен ежегодный ввод жилья в размере 1,6 миллиона квадратных метров. Эта программа рассчитана до 2030 года.

По мнению главы Прикамья, это даст жителям региона выбор при получении новых квартир и позволит решить проблему расселения из аварийных домов.

Строительство новых домов идет в соответствии с национальным проектом "Жилье и городская среда". Он рассчитан на два года. Сейчас в Прикамье в нем участвуют 29 муниципалитетов. Планируется, что будет расселено более 87 тысяч квадратных метров, причем около 15 тысяч квадратных метров уже расселено.

Новые дома строятся, например, в Краснокамске, Губахе, Кудымкаре, Красновишерске, Барде, Соликамске, Кунгурском, Верещагинском, Осинском, Ильинском районах Прикамья. В Гайнском районе переселенцы из аварийного жилья в большинстве своем решили переехать в другие города и районы. Местная администрация покупает для них квартиры, например, в Краснокамске.

Губернатор Пермского края Дмитрий Махонин дал поручение региональному министерству строительства взять под усиленный контроль возведение домов в муниципалитетах.

- Это очень важно, чтобы полученное гражданами жилье было качественным, без различных недостатков, - подчеркнул глава Прикамья. - Сейчас за строительством многоквартирных домов наблюдает Госстройнадзор. При этом обязательно положительное заключение экспертизы. Приемку квартир проводит комиссия с участием Минстроя. Мы рассчитываем, что эти меры помогут реализовать проекты без задержек. Наша главная задача - предоставить людям благоустроенные квартиры в обещанные сроки, поэтому параллельно со стройкой нужно иметь запасной вариант расселения в хорошие квартиры на вторичном рынке региона или выплату компенсаций.