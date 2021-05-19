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19.05.2021 08:35
Рубрика: Общество

Святая наша земля

В регионе проходит конкурс детского творчества к 800-летию Нижнего Новгорода
Текст: Татьяна Ермошкина (Нижний Новгород)
Российская газета - Неделя - Приволжье № 108(8459)
В Нижнем Новгороде завершился прием заявок на открытый конкурс детского творчества "Святая Нижегородская земля", организованный Нижегородским региональным общественным фондом (НРОФ) "Памяти митрополита Нижегородского и Арзамасского Николая".
Яркое впечатление на членов жюри предыдущего конкурса произвела фоторабота Полины Терентьевой "Арзамасский лук от семи недуг". Фото: НРОФ "Памяти митрополита Нижегородского и Арзамасского Николая" Яркое впечатление на членов жюри предыдущего конкурса произвела фоторабота Полины Терентьевой "Арзамасский лук от семи недуг". Фото: НРОФ "Памяти митрополита Нижегородского и Арзамасского Николая"
Яркое впечатление на членов жюри предыдущего конкурса произвела фоторабота Полины Терентьевой "Арзамасский лук от семи недуг". Фото: НРОФ "Памяти митрополита Нижегородского и Арзамасского Николая"

1 июня наградят победителей и участников конкурса, а накануне представители фонда и члены жюри встретились в редакции нижегородского филиала "РГ". Как рассказала член правления НРОФ "Памяти митрополита Нижегородского и Арзамасского Николая" Галина Сысоева, ежегодный конкурс детского творчества проходит в память о митрополите Николае уже десять лет.

Фото: Предоставлено Нижегородским Театром оперы и балета имени А.С. Пушкина
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- Раньше мы проводили его только для детей из Арзамасского района, и конкурс назывался "Святая арзамасская земля". Но постепенно желающих участвовать в нем становилось все больше, к нам подключились другие города и села. Так конкурс стал областным и сменил название, - рассказала Галина Сысоева.

В этом году конкурс проходит под девизом "История сквозь время". Ребятам предлагается выполнить творческую работу о прошлом России, Нижегородского края или жителей региона.

По словам председателя оргкомитета конкурса, преподавателя Мининского университета Татьяны Потаповой, в этом году из-за пандемии конкурс проходит дистанционно. Возможно, поэтому число участников снизилось. Сейчас подано чуть более ста заявок.

- После долгого перерыва мы привлекли к участию и нижегородских школьников. В конкурсе принимают участие ресурсные центры школы N 187 и гимназии N 2. Ребята-участники, по мнению экспертов в образовании, принадлежат поколению Z+. Они сильно отличаются от нас. Им нельзя сказать: "Читай эту книжку, и ты узнаешь, каким владыкой был Николай!" Им нужно показывать наглядно, поэтому живая работа в ресурсных центрах так важна. Но это не отменяет того, что все работы, которые нам присланы, очень интересны! - сказала Татьяна Потапова.

По словам заместителя директора гимназии N 2 Натальи Поповой, дети привыкли общаться короткими сообщениями в соцсетях. Написание эссе для них - нелегкий труд, и если уж конкурс вызвал такое желание, его обязательно нужно поддержать.

- Для ребят это серьезная работа, которая изменяет сознание. Может быть, они впервые участвуют в письменном конкурсе и понимают его силу. Похвально уже то, что ребенок захотел написать стих или эссе о любимом городе. И, конечно, ему важно увидеть оценку своих стараний, - считает Наталья Попова.

Социальный проект представляет и ресурсный центр школы N 187. По словам его педагога-организатора Ольги Серовой, в конкурсной работе ученики рассказывают о фронтовиках-нижегородцах, носящих ордена Александра Невского, Дмитрия Донского, Федора Ушакова.

- Мы делаем этот проект для ребят из интернатов - из-за пандемии наш музей, в котором есть зал славы русского воинства, посетить нельзя, и мы решили создать с ребятами видеоролики о музее, - рассказала Серова.

Фото: Из личного архива Кевина Янгблуда
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По словам председателя жюри конкурса заслуженного художника РФ, скульптора и почетного гражданина Нижнего Новгорода Татьяны Холуевой, дети всегда вдохновенно принимают участие в этом конкурсе, вовлекают в него близких.

- Мы так радовались, когда три ребенка из одной семьи получали награды - ведь это большая заслуга и родителей, - говорит она. - Конкурс не только обладает мощным воспитательным эффектом, но и объединяет семьи.

К сожалению, победителями все стать не смогут. При этом каждую оценку нужно обосновать, объяснить это ребенку. По мнению народного художника РФ Николая Гущина, в состязании всегда есть момент здорового азарта.

- Не все хотят стать художниками, но участие в конкурсе - это возможность самовыражения и закалка характера, - отметил он.

По словам Галины Сысоевой, ребята через конкурс буквально находят дорогу в жизнь.

- Таких примеров много. Кто-то, получив высокую оценку художников, поступил в вузы. Одна девочка серьезно занялась иконописью и учится сейчас в Санкт-Петербурге. Детям очень важно, чтобы взрослые верили в них, относились к ним с уважением, помогали раскрыть таланты. Конкурс проводится как раз для этого, - заключила она.

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