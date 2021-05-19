Демографический кризис в стране стал настолько острой проблемой, что для ее решения разработали национальный проект, который включает различные федеральные и региональные программы, рассчитанные до 2024 года. Но в Аургазинском районе Башкирии не стали ждать, когда им спустят готовое решение сверху. Муниципальные власти вместе с автономной некоммерческой организацией "Ярослава" создали собственный проект "Школа традиционной семьи" и начали работать не только с уже сложившимися ячейками общества, но и со школьниками и молодыми людьми, еще не нашедшими своей половинки. Проект реализовали с использованием гранта Президента РФ на развитие гражданского общества.

- Проанализировав демографическую ситуацию в районе за последние пять лет, мы пришли к выводу: снижение рождаемости связано с объективными причинами. Прежде всего, с сокращением числа женщин, способных зачать и родить ребенка. При этом не все решаются на этот шаг. Это значит, что нужно искать дополнительные стимулы для остальных женщин и создать условия для появления новых семей, - рассказал заместитель главы администрации по социальным вопросам и кадрам Аургазинского района Сергей Цуканов.

Дело не в деньгах?

В муниципалитете также изучили результаты уже имеющихся мер поддержки. Оказалось, материальная сторона не играла решающей роли при принятии решения о рождении ребенка. Так, к примеру, по программе "Жилище" за пять лет в районе выдали субсидии по миллиону рублей 24 молодым семьям, но только четыре из них завели малыша.

- Если человек хочет детей, они у него будут вне зависимости от условий проживания. Сегодня важнее правильно воспитывать подрастающее поколение, говорить с ребятами о главных ценностях, что мы и делаем на уроках семьеведения, - говорит Сергей Цуканов.

Этот предмет ввели во многих школах республики. Но в Аургазинском районе подошли более основательно. Здесь провели конкурс открытых уроков, отобрали восемь лучших педагогов, которые теперь читают лекции во всех школах района.

- Мы подготовили курс из 12 уроков разной направленности, начиная с вопросов демографии, где ребята считают, сколько должно родиться малышей, чтобы страна вышла из кризиса, и заканчивая знакомством и общением с многодетными семьями. Один из уроков посвящен религиозному аспекту - таинству никаха и венчания, на которые приглашают муллу и священника. Говорим и об абортах, но отдельно с девочками и мальчиками, чтобы они поняли серьезность и последствия этого шага, - рассказала генеральный директор АНО "Ярослава" Мария Дугина.

Кроме того, в райцентре Толбазы для старшеклассников открыли спецкурсы "Школа материнства" и "Школа отцовства" на базе башкирской гимназии. На этих занятиях девочек учат азам домоводства: готовить, рукодельничать, а также ухаживать за собой. В "Школу отцовства" берут подростков, которые состоят на учете в комиссии по делам несовершеннолетних. Ребят "перевоспитывают" спортом и трудом: они играют в футбол, занимаются в секции куреш, столярничают, а заодно учатся ответственности и дисциплине.

Холостых пристроим

Помимо работы с подрастающим поколением, в Аургазинском районе решили заняться и взрослыми, не сумевшими найти свою половинку. Неженатых и незамужних жителей здесь около тысячи - молодые люди в возрасте от 30 до 40 лет. Их и решили "расшевелить".

- Уже третий год организуем для них мероприятия, приглашая по десять девушек из одного сельсовета и мужчин - из другого. Рассказываем о мерах поддержки семей, проводим психологические тренинги и мастер-класс по бальным танцам. А сейчас начали использовать еще и формат развлекательной игры "Любовь с первого взгляда". Ведь не всегда мужчине хватает смелости подойти к понравившейся девушке при первой встрече, - отметил Сергей Цуканов.

Первые результаты не заставили себя ждать: в 2019 году поженились семь пар, познакомившихся на таких встречах, в 2020-м - пять, в этом году появилось еще девять семей. Пока в общей сложности у них родилось шесть детей. Цифры кажутся скромными, но для муниципалитета - это серьезный показатель. В администрации Аургазинского района уверены: если системно заниматься досугом неженатых молодых людей, то и демографический вопрос будет решен.

Преодолеть кризис

Еще одно направление семейной политики в Аургазинском районе - помощь женщинам с детьми, оказавшимся в сложной ситуации. Для них в Толбазах открыли кризисный центр. Это уютный деревенский особняк с огородом и скотным двором. Когда-то этот дом принадлежал пенсионерке по имени Ярослава, в память о ней сын, бизнесмен и меценат Денис Мигаль создал некоммерческую организацию и открыл кризисный центр. Сюда женщины с детьми приезжают по разным причинам: кого-то муж избил и выгнал из дома, кому-то просто некуда идти.

В центре им помогают оформить документы, получить алименты, найти работу и устроить детей в детсад. На это обычно уходит около шести месяцев. За три года через центр в Толбазах прошли более 35 женщин с детьми. Среди них были и алкозависимые, и отсидевшие в колонии, и бездомные. Понятно, что не все встали на путь исправления.

- Мы даем шанс женщинам изменить свою жизнь, но выбор остается за ними, - объясняет Мария Дугина. - Некоторым кажется, что после центра женщина станет идеальной хозяйкой и матерью. Но наша цель - поддержать ее в трудную минуту и помочь получить элементарные навыки ведения хозяйства.

В "Ярославе" получила новый шанс и Татьяна. Она приехала в кризисный центр с дочерью Сашей из другого района и теперь не хочет никуда уезжать: здесь она нашла работу по душе, ухаживает за многочисленными кроликами, козами и курами, получая за это зарплату. Кстати, в прошлом году в период пандемии Татьяна сшила для волонтеров более 500 защитных масок.

- Я в своей жизни совершила много ошибок. Устала скитаться, хочу теперь с дочкой поселиться в Толбазах и по-прежнему работать в "Ярославе". Здесь помогли устроить дочку в садик, дали работу. Мне повезло, что я сюда попала, - говорит Татьяна.

Компетентно

Инга Юмашева, депутат Госдумы РФ:

- Тема помощи женщинам и семьям в трудной жизненной ситуации остро стоит на повестке дня. О поддержке этой категории населения говорил и Президент России в Послании Федеральному Собранию. Даже в Башкирии, где всегда был сильным институт семьи, наблюдаются тревожные тенденции: количество браков с 2015 года сократилось на 20 процентов, увеличивается число разводов - больше половины от заключенных союзов каждый год.

Сегодня мы разрабатываем программу и нормативно-правовую базу открытия центров помощи беременным, женщинам с детьми и семьям в кризисной ситуации во всех регионах России. Такие центры должны находиться под государственным контролем, в них необходимо реализовать программу комплексной помощи - не только психологической, но и юридической и социальной. Считаю, что успешный опыт работы кризисного центра "Ярослава" в Толбазах стоит распространить по всей стране.

Кстати

В апреле в Аургазинском районе занялись еще и проблемой абортов. В местной больнице теперь есть кабинет психолога, который будет принимать женщин, решивших по той или иной причине прервать беременность. Им постараются помочь разрешить житейские неурядицы, чтобы спасти жизнь нерожденного ребенка. Кроме того, в Толбазах на базе центра "Ярослава" создали клуб семей с особенными детьми, который должен стать ресурсным центром и помогать в социализации и реабилитации таких ребят.

Цифра

696,3 тысячи рублей - сумма Президентского гранта, полученного в 2019 году АНО "Ярослава" на проект "Школа традиционной семьи".