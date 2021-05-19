Мошенница выманила у женщины миллион за поступление сына в военный вуз

В Саратовской области осудили за мошенничество местную жительницу, которая обманом выманила у женщины свыше миллиона рублей за содействие в поступлении ее сына в военный вуз. Об этом "РГ" сообщили в среду в пресс-службе УФСБ России по региону.

Оперативники выяснили, что мошенница, представляясь сотрудницей администрации Вольского района, получила от жительницы города Энгельс 1 миллион 50 тысяч рублей якобы за гарантию поступления ее сына в филиал военной академии в городе Вольск.

Ведомство провело операцию, закончившуюся возбуждением уголовного дело по статье "Мошенничество". В конце апреля, пояснили в УФСБ, Фрунзенский райсуд Саратовской области признал женщину виновной и назначил наказание - лишение свободы сроком на два года условно. Приговор вступил в законную силу.

Мошенница уже возместила ущерб семье, полностью вернув деньги.