Ученые и общественники составляют атлас затопленных объектов, чтобы помочь решить экологические проблемы Волги.

Многие баржи и корабли были брошены владельцами, которые не хотели тратиться на их утилизацию Фото: Владимир Янченко/РГ

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Поблизости от автодорожного моста между Саратовом и Энгельсом на дне Волги, в каких-нибудь двух десятках метров от берега, обросший слоем ракушечника лежит "Саратовский ледокол". Еще в конце 60-х годов прошлого столетия корабль, стоявший у причала, затонул при неясных до сих пор обстоятельствах.

- Каждое лето, когда устанавливается жаркая погода, на поверхности воды в этом месте появляются радужные пятна, что означает, что все эти годы с судна продолжается утечка нефтепродуктов, - рассказывает директор музея речного флота волжский капитан Александр Азовцев.

...Несколько лет ученые-экологи Саратовского технического университета с помощью ветеранов-речников и энтузиастов-волонтеров вели сбор информации для атласа затопленных объектов в акватории Волги на территории региона. Идея задокументировать все, что находится на волжском дне, возникла неслучайно. По официальным данным, только на территории Саратовской области в Волге более 40 затонувших или наполовину затопленных плавсредств. Однако, по подсчетам исследователей-общественников, их число может доходить до семи десятков.

Много старых кораблей, барж отправилось на дно реки на рубеже веков владельцами, которые не хотели тратиться на их утилизацию. Причем зачастую суда уходили под воду вместе с остатками горючего, которое постепенно сквозь проржавевшие корпуса выливается в реку.

Кроме того, для атласа собиралась информация и о других подводных объектах, которые могут наносить экологический вред. Например, о затонувших во время лесосплава бревнах.

Как объясняет заведующая кафедрой экологии Саратовского технического университета имени Ю.А. Гагарина Елена Тихомирова, под водой древесина гниет и выделяет вредные вещества. В жару и при низком гидрологическом уровне в водохранилище волжская вода из-за таких "отложений" меняет цвет и приобретает неприятный запах.

По словам Александра Азовцева, скопления такой затонувшей древесины за длительный период образовались на дне в некоторых местах Волги, например, рядом со шлюзами гидроэлектростанций, где плоты разбирали и вновь собирали во время лесосплава.

На учет исследователи брали и земляные амбары - ямы, которые раньше выкапывали для хранения нефти, причем зачастую прямо на берегу в водоохранной зоне.

В целом была собрана информация о примерно ста объектах под водой или на берегу, которые могут наносить ущерб окружающей среде.

В октябре прошлого года главный "двигатель" этого проекта - руководитель областного научно-методического центра экологического мониторинга Волги, профессор СГТУ Сергей Бобырев умер от ковида.

По федеральной программе "Оздоровление Волги" планируется поднять 95 затонувших судов

- Аспиранты профессора, которые увлекались подводным плаванием, делали фотосьемку, уехали в Санкт-Петербург. Сейчас работа над атласом остановилась, - рассказала Елена Тихомирова.

Подводный музей

Учетом затонувших и брошенных кораблей уже несколько лет занимается и администрация Волжского бассейна внутренних водных путей. В одну базу официальных данных включается информация о судах и других плавучих объектах, в основном затонувших сравнительно недавно, собственники которых известны. Этот список не очень велик, на протяжении большей части Волги от Рыбинского водохранилища до устья насчитывается чуть больше десятка таких кораблей. Ведомство ведет работу с владельцами, в том числе обращаясь в прокуратуру и суды, чтобы они осуществили подъем своего имущества.

Во второй перечень попадают данные об останках судов, непригодных к буксировке, хозяев которых установить уже невозможно. Эти списки гораздо обширней. Только на территории Саратовского района водных путей (от Волжской ГЭС в Волгоградской области до Саратовской ГЭС) с 2015 года в этот перечень было включено 53 объекта. В большинстве своем это затонувшие в разные годы баржи, дебаркадеры. В целом же, если говорить о всей Волге, то имеются координаты сотен таких "утопленников".

Ряд судов, покоящихся сейчас на дне Волги, имеет историческое значение. Например, недалеко от одной из лодочных баз на Зеленом острове вблизи Саратова ржавеет пароход "Механик Погодин". Один из старейших волжских кораблей был построен в Кунгуре и спущен на воду еще в 1883 году. Сначала судно называлось "Бабка" и использовалось в качестве буксира. Позже, в начале прошлого столетия, корабль был перестроен в пассажирский пароход и получил новое название - "Саратовец", а спустя некоторое время его переименовали в третий раз. Списан пароход был в 1959 году, позже сгорел. Сейчас его корпус используется турбазой в качестве волнореза и причала для лодок и катеров.

На соседних островах Дубовая грива до недавнего времени можно было видеть останки двухпалубного парохода "И.А. Гончаров". Пароход построили в 1896 году на заводе в Сормово. Во время Великой Отечественной войны волжский пароход был превращен в госпитальное судно. Из Сталинграда под бомбежками и обстрелами корабль перевозил раненых в Саратов, прямо в пути врачи делали операции.

Дедушка всех ледоколов

"Саратовский ледокол" - самый знаменитый из всех кораблей, затонувших в окрестностях города. Корабль был построен в 1895 году на верфях английского города Ньюкасла специально по заказу Рязано-Уральской железной дороги для переправки зимой через замерзшую Волгу парома с железнодорожными вагонами. В справке ГУ МЧС по региону, подготовленной несколько лет назад, указывалось, что корабль стал одним из пяти первых в мире ледоколов, выпущенных серийно. Кроме того, он считается первым речным ледоколом в нашей стране и "дедушкой" всего отечественного ледокольного флота. Известно, что при строительстве первого российского арктического ледокола "Ермак" был учтен опыт использования на Волге "Саратовского ледокола".

"Дедушка"-ледокол занимался перевозкой платформ с вагонами через Волгу вплоть до строительства в Саратове железнодорожного моста в 1935 году. Однако и после этого служил еще более трех десятков лет, возил грузы по Волге.

В гражданскую войну большевики превратили ледокол в канонерскую лодку с пушками и пулеметами, судно участвовало в боях. Во время Сталинградской битвы ледокол вновь встал в строй, на нем были установлены зенитные орудия, и он работал на переправе под Сталинградом.

В середине 60-х годов "Саратовский ледокол" использовался при строительстве автодорожного моста через Волгу и даже успел вместе со звездами театра "Современник" сняться в кино. Корабль можно увидеть в художественном фильме Олега Ефремова "Строится мост".

Кстати

Несколько лет назад идею подъема "Саратовского ледокола" со дна Волги и организации на его борту музея волжского флота поддержало областное правительство. Тогда судно обследовали водолазы и даже начали расчищать корпус от ила. Однако впоследствии эти работы прекратились.

Между тем Александр Азовцев по-прежнему считает возможность подъема ледокола вполне реальной. Он напоминает, что судно обследовала питерская организация, специалисты которой пришли к выводу, что материал бортовой обшивки находится в удовлетворительном состоянии.

- В Тольятти со дна Волги подняли подводную лодку водоизмещением в две тысячи тонн, наш ледокол значительно меньше, - отмечает директор музея.

Очистить Волгу

По словам Елены Тихомировой, работая над атласом, экологи пытались разобраться, какие подводные объекты наносят наиболее серьезный ущерб речной среде, с подъемом каких можно повременить, а какие вообще, может быть, и не стоит трогать, поскольку они встроились в экосистему (стали, например, местом обитания рыб и других водных животных).

Интересно при этом, что даже древесина, пролежавшая много лет под водой, может быть утилизирована, после просушки пущена на щепу или использована в виде топлива.

По федеральному проекту "Оздоровление Волги" в 2022-2024 годах планируется поднять 95 судов, затонувших в акватории реки. На эти цели будет потрачено более 2 миллиардов 300 миллионов рублей, большая часть этих средств поступит из федерального бюджета. На территории Астраханской области предполагается утилизировать 33 брошенных судна, в Татарстане - 21 корабль, в Волгоградской области - 20 судов. В Саратовской области будет профинансирован подъем всего трех кораблей.