Печальная история в селе Сафарово Учалинского района, где собаки загрызли четырехлетнего мальчика, потрясла всех. А буквально через несколько дней в социальных сетях появилось видео из Бирска, где дети, спасаясь от стаи, вынуждены были залезть на дерево. Немало жалоб на стаи агрессивных собак, бродящих по улицам городов и сел, можно прочитать в соцсетях на страницах главы республики Радия Хабирова. Как же обезопасить общество от бездомных животных? И как защитить их самих от людей? Ведь часто братья наши меньшие становятся жертвами человеческой жестокости.

По закону бездомных животных положено отлавливать и помещать в приюты на постоянное место жительства. Но в республике, в том числе в городе-миллионнике Уфе, таковых, увы, нет. Уфимские власти не первый год обещают его построить, но воз и ныне там. Все имеющиеся приюты- частные. В республике имеются только пункты временного содержания (ПВС), работа которых финансируется государством. Там специалисты осматривают, стерилизуют, вакцинируют собак от бешенства, а затем выпускают на улицу. Таким животным вешают на ухо бирку, которая свидетельствует, что они здоровы и не агрессивны. Корреспондент "РГ" решила убедиться, действительно ли такие собаки не несут в себе никакой угрозы и могут стать хорошим другом.

В социальных сетях я нашла группу "Помощь другу - ЛайФестиваль".

- В воскресенье едем кормить собак в ПВС, расположенный в селе Кармасан Уфимского района, - сообщила зоозащитница Ирма Абдрафикова. - Присоединяйтесь, заодно поможете. Сейчас там находятся около ста десяти животных. С собой необходимо взять сменную одежду и сапоги.

В десять утра в ПВС пять волонтеров уже раскладывали кашу с мясом в большие тазики и относили пищу в вольеры. Одиннадцатилетняя Элизабет и ее мама Алина Джадд здесь впервые. Но приехали не с пустыми руками.

- Вчера весь вечер с дочкой готовили. Самое сложное было разделывать мясо и отмывать кастрюли, - делится Алина. - Раз в месяц смогу приезжать и помогать, чаще не хватит ни сил, ни времени.

Собаки почувствовали ароматный запах и с нетерпением ждали своей очереди. Вольеров чуть больше десяти. Чтобы раздать всем питомцам еду и воду, требуется два часа. Между делом волонтеры осматривают животных. И если фиксируют, что у кого-то есть проблемы со здоровьем, сразу приступают к обработке небольших ран, а также составляют записку ветеринару: на какую собаку стоит обратить отдельное внимание.

- В выходные хочется поспать. Но встаю в шесть утра и готовлюсь к поездке, - признается волонтер Елена Зубаирова. - Если пропускаю хоть одну неделю, уже скучаю по собакам и этой доброй атмосфере. Морально, безусловно, устаю. После каждого посещения ПВС чувствую полную опустошенность. Всегда хочется сделать больше, чем получается.

Елена - волонтер со стажем, вытянула немало тяжелобольных животных. Именно она на свой страх и риск забрала покалеченного пса Марика. О нем волонтеры вспоминают с содроганием. Тело собаки было перевязано...проволокой. Уже начался сепсис, она умирала. Ветеринары предлагали усыпить, не давали шансов на благоприятный исход. Но Елена сотворила чудо и поставила пса на четыре лапы.

- К сожалению, всем не поможешь, - вздыхает волонтер. - Но будь больше активных людей, то и спасенных и счастливых животных было бы тоже больше.

О людях Елена сказала не случайно. Давно известно, что общение с животными благоприятно влияет на психоэмоциональное, да и физическое состояние человека. И многие хотят взять собаку. Но... в большинстве случаев породистую и не из приюта. В обществе бытует мнение, что здесь содержатся сплошь дворняги-калеки и неадаптированные для дома четвероногие. Однако это далеко не так.

В ПВС можно найти собак самых разных пород. Хаски, маламуты, овчарки - довольно частые "гости". "За решеткой" побывал даже чистокровный ньюфаундленд, вспоминают волонтеры. Это настолько дорогая порода, что в Уфе ее редко встретишь.

- Кстати, многие хозяева намеренно отдают сюда питомцев, чтобы их бесплатно стерилизовали в ПВС, - рассказывает Ирма Абдрафикова. - Но бывает, что не забирают обратно.

Так что и породистого пса здесь найти не проблема. Хотя в основном в приюте живут дворняги. Но и они - очень хорошие друзья, порой даже лучше, чем породистые собаки.

- Дворняги отличаются по своему характеру и мировоззрению от "заводских" животных, - рассказывает руководитель благотворительного фонда помощи животным "Доброта" Елена Жданова. - Бездомные собаки будут благодарны людям, которые их забрали и подарили новую жизнь. У меня дома таких шестеро. И они намного умнее, преданнее и ласковее, чем породистые. Кроме того, неизбалованные, непривередливые, все понимают с полуслова. С приютскими животными гораздо легче. Они не требуют особого ухода. То, что если у них есть свой угол, а рядом - любящий хозяин, для них это уже огромное счастье. Поэтому взамен они дарят море любви и ласки. Взяв собаку из приюта, вы поможете животному, оказавшемуся на улице. Тем более что животное из ПВС уже прошло все процедуры и прививки. Поэтому не стоит их бояться.

Между тем

Большой проблемой для волонтеров являются новорожденные щенки, которые появляются в стенах ПВС. Если их сразу не привить, они могут не выжить. Но вакцинация для новорожденных не заложена в бюджет. Поэтому волонтеры пытаются решить этот вопрос любым способом: оплачивают прививки сами или же просят помочь неравнодушных людей. Вообще, зоозащитникам всегда нужна помощь в виде корма, пеленок, ошейников, продуктов и мяса.

- А еще нам очень нужна помощь хороших фотографов, которые бы делали профессиональные снимки наших питомцев. Мы выкладываем их в соцсети, чтобы люди видели, какие красавцы здесь обитают, - улыбается Ирма. - Если вы ищете себе друга, звоните нам. Мы всегда найдем питомца по душе.

Кстати

Президент РФ Владимир Путин поручил правительству до 1 декабря 2021 года внести правки в законодательство об ответственном отношении к животным. Так, должен быть разработан план по ведению учета домашних животных, мониторингу безнадзорных животных, определению передачи питомцев в приюты и их дальнейшего содержания. Депутаты Госдумы РФ Павел Крашенинников и Владимир Бурматов разрабатывают законопроект о введении штрафов за жестокое обращение с животными. В частности, в документе предусмотрен штраф за выброшенных животных до 30 тысяч рублей.

Полезная книжка

Дорогие читатели, если вы хотите стать зооволонтером или помочь животным в ПВС, расположенном в селе Кармасан Уфимского района, пишите в соцсети.